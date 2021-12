Abc Castelfiorentino: i risultati del vivaio gialloblu

Ecco i risultati dell vivaio gialloblù.

Under 17 Femminile

Sconfitta di misura sul parquet di San Giovanni Valdarno per le ragazze gialloblu cadute sul punteggio di 77-28 di fronte ad una squadra che, fino ad oggi, ha inciampato soltanto contro la capolista Firenze Academy. Gara a senso unico, con le padrone di casa che hanno preso il largo già nella prima frazione (20-8 al 10′) dovendo poi soltanto amministrare le successive tre frazioni.

Prossimo impegno sabato alle 18.30 nel match casalingo contro la Cestitsica Rosa Prato.

CMB VALDARNO – BASKET CASTELFIORENTINO 77-28

Parziali: 20-8, 17-3, 19-4, 21-13

Tabellino: Cappelli 7, Dani 7, D’Ambrosio 8, Taddei 2, Ibrahimi 2, Risoli 2, Costa, Sanesi, Mugnaini, Betti. All. Iserani. Ass. Banchelli.

Under 16 Silver

Vittoria senza storia per il gruppo Under 16 che al PalaBetti si è imposto su Tavarnelle per 87-41. Avvio subito forte quello dei gialloblu, che hanno messo una buona intensità fin dalla palla a due toccando il +15 al 10′ (26-11) e poi scappando definitivamente già nella seconda frazione, tanto che al riposo lungo il tabellone segnava 58-21. Così, nella ripresa, coach Corbinelli ha dato spazio a tutti i ragazzi a disposizione che hanno dovuto soltanto amministrare.

Prossimo impegno sabato alle ore 16 sul parquet del Montesport.

ABC CASTELFIORENTINO – POL. TAVARNELLE 87-41

Parziali: 26-11, 32-10, 18-9, 11-11

Tabellino: Rosi 15, Ticciati 6, Marchetti 4, Carzoli 7, Bartolini 11, Lilli 19, Damiani 12, Viviani ne, vefa, Bernardoni 3, Vallerani ne, Leti 10. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Under 15 Eccellenza

Anche a Reggello è proseguita la marcia del gruppo Under 15 che, con una grande prestazione, ha battuto una diretta inseguitrice con un perentorio 69-85. Partenza forte per l’ attacco castellano che ha chiuso il primo quarto a +5 (18-23) toccando la doppia cifra di vantaggio nella seconda frazione, salvo poi subire il mini break dei padroni di casa che si sono rifatti sotto andando all’intervallo sul 41-45. Al rientro, dopo il -1 locale, la reazione gialloblu è stata da manuale: difesa aggressiva e buone percentuali in attacco sono valse il nuovo +10 al 30′ (54-64). Un passaggio preludio ad un ultimo quarto letteralmente dominato, dove l’Abc ha toccato anche il +20 per poi amministrare.

Prossimo impegno domenica alle 11.30 al PalaBetti nel derby contro il Biancorosso, scontro diretto per le primissime posizioni.

BASKET REGGELLO – ABC CASTELFIORENTINO 69-85

Parziali: 18-23, 23-22, 13-19, 15-21

Tabellino: Ticciati 18, Zecchi, Carzoli 25, Grassi, Bufalini 6, Filomeno 15, Vallerani 9, Niccolini, Casadei, Leti 4, Marchetti, Borghesi 8. All. Mostardi. Ass. Ciampolini, Corbinelli.

Under 14 Elite

Anche nel derby contro il Biancorosso è proseguita l’imbattibilità del gruppo Under 14 che tra le mura di casa si è imposto 76-58 al termine di una gara praticamente sempre amministrata. Dopo un primo quarto punto a punto, con gli ospiti che hanno chiuso avanti di due lunghezze (17-19), nel secondo periodo la difesa castellana ha aumentato l’intensità dando il via al contro break che ha ribaltato l’inerzia e mandato le squadre al riposo lungo sul 38-29. Il terzo quarto fotocopia del primo, con i gialloblu calati di ritmo e gli empolesi che hanno cercato di riavvicinarsi finchè, negli ultimi dieci minuti, lo sprint finale dell’Abc è valso il +18.

Prossimo impegno sabato alle ore 16 sul parquet di terranuova.

ABC CASTELFIORENTINO – BIANCOROSSO EMPOLI 76-58

Parziali: 17-19, 21-10, 18-19, 20-10

Tabellino: Garbetti, Crisafi, Agbegninou 8, Bianchi, Baldi 3, Zecchi 36, Bonora 5, Ciulli 2, Bini, Pieri 3, Marzi, Borghesi 19. All. Mostardi. Ass. Cantini, Corbinelli.

Under 13

Tra infortuni e problemi di infermeria, è arrivata la sconfitta in casa Sancat per il gruppo Under 13 che si è arreso per 75-54 al termine di una gara rimasta in bilico per tre quarti e poi decisa dall’allungo finale dei fiorentini. Buona, al di là del risultato, la prestazione dei gialloblu, che hanno mostrato progressi e sono rimasti attaccati fino al 30′ (49-47). Poi le assenze da una parte, e i problemi di falli dall’altra, si sono fatti sentire, causando un calo che ha permesso ai padroni di casa di piazzare il break decisivo.

Prossimo impegno domenica alle ore 9.30 al PalaBetti contro San Casciano.

SANCAT – ABC CASTELFIORENTINO 75-54

Parziali: 16-14, 17-19, 16-14, 26-7

Sono scesi in campo: Matteini, Rosi, Consiglio, Pannocchi, Barnini, Fedeli, Simoncini, Costantini, Poggesi, Capunana, Di Vilio. All. Bruni. Ass. Mostardi.

Minibasket

Doppio impegno settimanale per il gruppo Esordienti 2010/2011 che ha iniziato la seconda fase di campionato. Dopo la sconfitta subita giovedì scorso per mano di Baloncesto, con i fiorentini che hanno epsugnato il PalaBetti vincendo 4 tempini e perdendone 2, sabato è arrivato l’immediato riscatto con la vittoria nel derby casalingo contro la Virtus Certaldo, in cui i ragazzi di Ciampolini e Cantini si sono imposti per 5 tempini a 1. Intanto, nel prossimo weekend, al via anche la seconda fase dei due gruppi Scoiattoli 2013/2014, mentre a breve uscirà il calendario del gruppo Aquilotti 2011/2012.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa