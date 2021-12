Dopo tre trasferte l'Abc torna al Palabetti contro la Virtus Siena

Un mese e tre vittorie dopo l’Abc Solettificio Manetti torna al PalaBetti e lo fa per un match di lusso, quello contro la Virtus Siena.

Mercoledì alle ore 21.15 andrà in scena il turno infrasettimanale dell’undicesima giornata di andata (arbitri Rinaldi di Livorno, Buoncristiani di Prato), secondo dei tre impegni a distanza ravvicinata che si concluderanno domenica a Montecatini. Una gara da sempre molto attesa, uno scontro diretto tra due squadre che si conoscono e che negli anni hanno dato vita a sfide combattute e decise in volata. Un match doppiamente sentito da Alessandro Pucci e Niccolò Lazzeri, i due grandi ex di questa sfida. L’Abc di Paolo Betti, reduce dalle tre vittorie consecutive conquistate a Pisa, a Firenze contro Agliana e a Livorno, tornerà nel proprio fortino a distanza di un mese decisa ad allungare a quattro la striscia positiva e fare il proprio regalo di Natale a tutti i tifosi gialloblu, visto che poi sarà attesa dalle due sfide esterne sul campo di Montecatini (domenica 12 e domenica 19) cui seguirà la sosta natalizia.

Di fronte la Virtus, squadra che si presenta da sola e che, come sempre, rappresenta una delle formazioni da battere. Proprio quella Virtus con cui, nella passata stagione, l’Abc ha dato vita ad un’entusiasmante serie playoff, poi chiusa dai senesi in gara-4. Bianchi, Olleia, Lenardon, Nepi e il cavallo di ritorno Lorenzo Bruno sono solo alcuni dei nomi a disposizione di coach Spinello. Esperienza e talento, insomma, per una compagine che al momento insegue l’Abc a due lunghezze di distanza dopo la sconfitta rimediata domenica sul parquet di Montecatini, sconfitta da cui questa Virtus proverà immediatamente rialzarsi.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa