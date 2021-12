Dice di essere stata aggredita ma è ubriaca, multata a Pisa

Dice di essere stata aggredita da un addetto alla vigilanza ma la donna fermata nei pressi dell'ospedale Santa Chiara a Pisa era in stato di ebbrezza e aveva provato a entrare, lanciando a terra una bottiglia di vetro per poi cadere a terra. La polizia è intervenuta la scorsa notte: la donna non aveva segni di violenza addosso. È stata multata per manifesta ubriachezza.

Sempre nel corso della notte un'altra lite ha preso piede in piazza Santa Caterina all'interno di un'auto. Una coppia stava litigando per gelosia. La polizia ha permesso di abbassare i toni.