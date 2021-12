Atletica leggera, da Empoli ruoli di rilievo nella Fidal per Piscini e Marchetti

Da quest'anno, la Fidal nazionale parla un po' empolese. Sono infatti due i rappresentanti del territorio che dal 2021 occupano un ruolo importante nella Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

In particolare, si tratta dell'avvocato Alessio Piscini, empolese, cresciuto sportivamente nella Toscana Atletica Empoli, nella quale ha militato come atleta per dieci anni. Successivamente è stato presidente della Fidal Toscana, ed è tutt'oggi un consigliere della società empolese. Da Gennaio di quest'anno Piscini è stato eletto consigliere federale, suffragato da moltissimi voti presi durante l'assemblea. Le deleghe a lui attribuite riguardano “Area Legale e Organizzazione” e la “Commissione agenti”.

Nel mese di Novembre, inoltre, un importante incarico federale è stato attribuito a Claudio Marchetti, attuale presidente della Toscana Atletica Empoli, che è stato in passato vicepresidente regionale Fidal e Fiduciario del Coni per l'Empolese-Valdelsa.

Marchetti è stato nominato membro della Commissione Carte Federali, insieme ad altri quattro presidenti di società di livello nazionale. Si occuperà dei cambi di statuto e dei regolamenti di tutte le società italiane.

Lo sport empolese e in modo particolare l'atletica leggera, pertanto, da oggi avranno ben due voci in più da portare a Roma, con l'obiettivo di valorizzare ancora di più le belle realtà sportive di Empoli e dintorni legate a questo bellissimo sport, che, quest'anno, nonostante il Covid, visti anche gli storici risultati raggiunti dagli atleti italiani alle Olimpiadi, sta vivendo una fase di riscoperta da parte di tantissimi adulti e bambini.

Fonte: Ufficio stampa