Auto razziate a Firenze. Domenica ignoti hanno rotto i finestrini di 11 macchine, in sosta in diverse vie del capoluogo toscano, rovistandone all’interno. I colpi sono stati messi a segno in viale Ariosto, viale Pratolini, via Cavallotti, piazza Vittorio Veneto, piazza Paolo Uccello, viale degli Olmi e via dei Pecori.

Al momento gli agenti di polizia, intervenuti sui luoghi della razzia, stanno verificando cosa sia stato rubato dai veicoli presi di mira