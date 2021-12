Centro Lilith e Lupi Santa Croce insieme contro la violenza sulle donne

Lo sport contro la violenza sulle donne. Lo sportello del Centro Aiuto Donna Lilith di Santa Croce sull'Arno ringrazia la pallavolo Lupi, annunciando la presenza delle volontarie alla Festa dell'Amaretto.

"Il Centro Aiuto Donna di Santa Croce sull’Arno ringrazia la società sportiva Pallavolo Lupi per l’accoglienza della nostra iniziativa contro la violenza alle donne durante la partita di pallavolo del 28 Novembre scorso, proiettando sullo schermo la slide del nostro sportello Lilith situato presso la Pubblica Assistenza di Santa Croce in maniera continuativa, oltre ad un generosissimo contributo che andrà ad aiutare le donne in difficoltà.

Per affrontare un percorso di uscita dalla violenza è fondamentale offrire una prima accoglienza sul territorio da cui proviene la richiesta di aiuto ed è questo che noi vogliamo offrire.

Saremo presenti anche alla festa dell’Amaretto l’8 Dicembre con un “banchino”, solo per testimoniare la nostra presenza sul territorio".