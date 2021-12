Consiglio Comunale Empoli, si parla di contraccettivi e dell'ex kartodromo

Il Consiglio Comunale di Empoli si riunisce ancora una volta martedì 7 dicembre 2021, dalle 18 con proseguimento alle 21.

L’assemblea consiliare si svolgerà in presenza nell’aula al primo piano del palazzo Municipale di Via Giuseppe del Papa, 41, presieduta da Alessio Mantellassi.

La seduta potrà essere seguita sull’apposita piattaforma https://empoli.consiglicloud.it e sul canale social Facebook.

Tutti i membri dell’assemblea consiliare, sindaco, assessore e assessori, presidente del Consiglio Comunale, consigliere e consiglieri comunali dovranno esibire la certificazione verde al personale incaricato.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a Progetto Regionale di Polizia Municipale di Prossimità.

3.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a ex kartodromo di Empoli.

4.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a furti e spaccio nei dintorni delle scuole superiori.

5.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a accesso a terrazzo e tribuna coperta piscina comunale di Empoli.

6.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a assegnazione case popolari a disabili.

7.Interrogazione a risposta orale presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativa a: stato di attuazione della mozione approvata dal Consiglio Comunale il 20/05/2021 per la diffusione della conoscenza del consultorio giovani e della contraccezione gratuita.

8.Interrogazione a risposta orale presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativa a: distribuzione degli adesivi 1522 in occasione della giornata sulle donne.

9.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativa a: costi Città del Natale.

10.Costituzione di una fondazione nel settore ICT in Toscana denominata "Prodigi" - adesione del Comune di Empoli in qualità di socio fondatore ed approvazione statuto e atto costitutivo.

11.Approvazione schema di accordo tra i Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Vinci per la realizzazione del progetto “Stolpersteine (pietre d’inciampo)” proposto dall’A.N.E.D. - Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei campi nazisti – sezione di Empoli.

12.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli relativa a messa in sicurezza e manutenzione straordinaria Via Ponzano per San Donato (Ponzano-Villanova) e aumento contributi per strade vicinali pubbliche.

13.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativa a libertà di manifestare in tutto il territorio cittadino.

14.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Empoli relativa a diritto alla bigenitorialità "La panchina blu".

15.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a ape in città.