Controlli della municipale a Livorno: multe e sanzioni

Nel mese di novembre sono proseguite le attività della Polizia Municipale relative al decoro della città.

Sono stati rimossi 16 rottami ed in particolare: 8 autovetture fuori uso e due autocaravan in stato di abbandono da Via Tommaseo, via Romagnosi, via Muratori e Via Spagna e 6 veicoli fuori uso, e precisamente 3 autovetture in via Artigianato e 1 motociclo, oltre ad altri 2 motocicli in via Menotti. I veicoli sono stati rimossi e rottamati da aree private a seguito di apposite ordinanze sindacali.

Si è provveduto anche alla rimozione di 58 rottami di velocipede abbandonati per strada, privi di parti essenziali ed arrugginiti.

In dettaglio le strade dove sono stati rimossi i rottami di biciclette:

17 novembre - rimosse in collaborazione con Aamps 27 biciclette in stato di abbandono in via Gramsci, viale Marconi, via San Matteo, via Castelli, via Terrazzini, via Galilei, viale Caprera, via delle Acciughe, piazza XI Maggio, piazza Lavagna, viale Alfieri, via Malta;

29 novembre - rimossi da Aamps 31 biciclette in stato di abbandono in via Angiolo, via Bettarini, piazza Guerrazzi, piazza Giovine Italia, via Bini, viale Antignano, via Del Ponte, via Betti, via Cisterna, via Martorelli.

Tutti i mezzi rimossi sono stati portati alla stazione ecologica Picchianti e avviati a rottamazione.

Al fine di tutelare la mobilità e garantire in sicurezza la fruibilità degli spazi dedicati ai pedoni, sono stati rimossi dal marciapiede di via Oberdan 15 velocipedi, 10 in Via Malta , 1 in via Roma ed 1 in Borgo Sant'Iacopo.

Sono state poste sotto sequestro 7 autovetture prive di assicurazione e ferme da tempo nel parcheggio pubblico tra Via F. Venuti e Via del Fagiano su esposto scritto di un cittadino, 1 in via Ebat, 4 veicoli in Piazza Matteotti ancora su esposto dei residenti e un autocarro in Via Bengasi.

In due giornate è stato prestato ausilio a Casalp per la pulizia e la potatura nei condomini di Via Ademollo e in altri due giornate all'ufficio Manutenzioni per le operazioni di chiusura Terme del Corallo e dei Macelli dove in orario notturno si erano verificati tentativi di accesso non autorizzato.

La Polizia Municipale è intervenuta per l'abbandono di sacchi e ingombranti fuori dai cassonetti in via Giotto Ciardi, dopo aver sanzionato 9 responsabili conferimenti errati.

21 sono stati i servizi di assistenza da parte della Polizia Muncipale alla spazzatrice meccanica di Aamps impegnata nella pulizia delle strade affinché foglie e piccoli rifiuti potessero essere rimosse senza presenza di veicoli in sosta.

3 le sanzioni elevate per piante sporgenti da proprietà private.

Controllo straordinario serale

Nei giorni scorsi, si è un servizio straordinario serale di controllo del territorio che ha visto coinvolta la Polizia Municipale nei suoi diversi settori:Sezione Polizia Giudiziaria – Investigativa, Sezione Antievasione, Sezione Polizia Commerciale, Servizi Territoriali - Nucleo Motociclisti nella zona nord-est della città: quartieri Shangay, Corea, Stazione, Sorgenti, Ospedale.

Durante l'attività di pattugliamento è stato intercettato e fermato un veicolo con a bordo due persone sospette che sono poi risultate già note alle forze dell'ordine. Il conducente, privo di patente e con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi, dopo essere stato accompagnato al comando, è stato sanzionato e deferito all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. La vettura è stata sequestrata.

E' stato fermato anche un uomo italiano che viaggiava a bordo di una vettura con targa straniera, ma la macchina risultava immatricolata in Italia con targa diversa ed intestata ad un'altra persona. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e le targhe straniere rimosse per la trasmissione alla Motorizzazione.

"L'attività svolta è stato il frutto del lavoro di squadra e delle professionalità presenti all'interno del nostro Corpo di Polizia Municipale" commenta il Comandante Annalisa Maritan, "questi controlli saranno effettuati anche in altre zone della città".

Durante la stessa serata sono stati effettuati anche alcuni posti di controllo in Largo Bellavista e in Viale Ippolito Nievo, sono state sottoposte a verifiche nove persone, con esito negativo, ed è stato elevato un verbale (ex art. 80 c14) del codice della strada per omessa revisione.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa