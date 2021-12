L'arte della cartapesta in omaggio a Marco Ficini: l'evento per il Carnevale di Orentano

È già partito il corso di cartapesta che porta nelle scuole il fascino del Carnevale.

Il progetto, promosso dall’Ente Carnevale Pro Loco di Orentano APS, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci e sostenuto dal Comune di Castelfranco di Sotto, è dedicato ai bambini delle classi quarte della Scuola Primaria di Orentano.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di tramandare l’antica tradizione della creazioni di carri allegorici alle nuove generazioni, ha anche un valore aggiunto: è intitolata a Marco Ficini, un ragazzo originario di Orentano che morì prematuramente all’età di 41 anni nel 2017.

La famiglia di Marco ha voluto omaggiare la sua memoria con un lascito nel proprio paese d’origine, come simbolo di gioia legato ai più piccoli.

Il Carnevale dei bambini di Orentano ha infatti radici molto lontane, risale addirittura al 1956. Una vera e propria tradizione che ha acquisito negli anni una grande risonanza, portando la manifestazione ad essere molto conosciuta anche nei paesi limitrofi, contando ad ogni corso mascherato un pubblico sempre più ampio e vasto. La forza del carnevale orentanese sono proprio i bambini, al centro dell’attenzione e del divertimento dell’evento.

Il corso

Il corso, che si sviluppa principalmente da novembre a febbraio, ha la finalità di insegnare ai bambini l’“arte della cartapesta” articolando il progetto con lezioni sia teoriche/frontali che pratiche/laboratoriali. Parte degli incontri saranno tenuti da un maestro carrista, Emilio Cinquini, esperto della cartapesta che ha realizzato alcuni carri anche per il Carnevale di Viareggio. Alcune lezioni saranno tenute dai volontari dell’associazione Ente Carnevale.

La parte teorica, svolta in orario scolastico, si concentrerà sulla storia del carnevale di Orentano, con una spiegazione dei materiali utilizzati. Mentre la parte laboratoriale verrà fatta in orario pomeridiano extrascolastico, presso i locali dell’Ente Carnevale, e vedrà assistere i bambini nella realizzazione di piccole strutture.

I manufatti realizzati durante il corso, se il Carnevale dei Bambini di Orentano 2022 sarà confermato, saranno mostrati e potranno sfilare nei corsi mascherati del prossimo febbraio.

“Quella della cartapesta è una vera e propria arte, legata alla tradizione del carnevale, che soprattutto per Orentano è un elemento storico e identitario – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessore alla Scuola Ilaria Duranti - . È quindi fondamentale il coinvolgimento della scuola e dei bambini che scoprono il mondo che sta dietro al carnevale. Per questo ringraziamo sia l’Istituto Comprensivo che l’Ente carnevale che ha ideato e lanciato il progetto. Un ringraziamento va anche alla famiglia Ficini che sente ancora oggi forti le radici con Orentano”.

“La nostra idea è sempre stata quella di coinvolgere in maniera crescente i bambini per permettere alla nostra associazione una prosecuzione delle attività – ha commentato Maurizio Ficini, presidente dell’Ente Carnevale - . Scoprendo l’arte della cartapesta possiamo incuriosire i più piccoli mostrando un altro lato della manifestazione, fatto di disegni, idee e fantasia”.

“La Scuola collabora in sinergia con l'ente locale e le associazioni del territorio per tramandare alle giovani generazioni le tradizioni (“tradere”, cioè “consegnare”) che noi tutte e tutti abbiamo il dovere e l'onore di mantenere vive e forti, noi ma soprattutto la Scuola – ha aggiunto il dirigente scolastico Sandro Sodini - .

È una bella e importante iniziativa, ora in particolare, visto il momento che stiamo vivendo e il bisogno dei nostri bimbi di "fare". Il progetto coinvolge quest’anno alcune nostre classi della primaria e spero potrà essere portato avanti anche negli anni futuri”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa