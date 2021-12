Corso gratuito CNC per programmatori, opportunità nel Cuoio per disoccupati

Nell’ambito dei finanziamenti della Regione Toscana a valere su Fondo Sociale Europeo, c’è un’opportunità per diplomati disoccupati (senza limiti di età) per ampliare le proprie competenze in ambito informatico industriale.

È infatti finanziato un percorso formativo per Programmatore e manutentore di macchine a controllo numerico (CNC). Il percorso prevede 115 ore di aula e 115 di stage in aziende disponibili all’inserimento. L’esito finale è la certificazione di competenze riconosciuta su tutto il territorio della Regione Toscana.

L’Agenzia Formativa Delta Formazione di Santa Croce sull’Arno è capofila in un partenariato che vede come partner l’agenzia formativa MS Formazione di San Miniato, l’azienda Micronet di Fucecchio ed il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’Università di Pisa.

Il percorso è totalmente gratuito perché finanziato dalla Regione Toscana.

Per informazioni: Delta Formazione: 0571/34503 o MS Formazione: 0571/401507.

Fonte: Ufficio Stampa