Digitalizzazione in corso dell'archivio edilizio a Montespertoli

Avviata la procedura di digitalizzazione dell'archivio edilizio, il Comune di Montespertoli informa tutti i tecnici e i cittadini che le pratiche di accesso agli atti saranno garantite solo quelle che perverranno entro e non oltre il 24 dicembre 2021, successivamente a tale data, le richieste pervenute al protocollo resteranno sospese e la procedura di richiesta sarà successivamente completata a seguito dell'attivazione del nuovo portale web.

Da fine febbraio è previsto l'attivazione del nuovo portale per la gestione delle richieste, inoltre, tale operazione comporterà inevitabilmente la sospensione temporanea del servizio di accesso agli atti alle pratiche edilizie cartacee registrate anteriormente alla data del 01/01/2020, per il tempo strettamente necessario a ritirare i fascicoli cartacei, procedere con la loro catalogazione ed il successivo avvio del nuovo portale unico per l’accesso.

Per informazioni a riguardo si può contattare l'Ufficio Edilizia ai numeri 0571600223-243-266-226-248 oppure scrivere una email a edilizia@comune.montespertoli.fi.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa