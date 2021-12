Europa verde, nasce la federazione regionale Toscana: eletto il direttivo

Si è ufficialmente costituita, sabato 4 dicembre a Villa Bottini a Lucca, la federazione regionale di Europa verde Toscana. Eletti come co-portavoce regionali Serena Ferraiuolo della provincia di Arezzo ed Eros Tetti della provincia di Lucca.

È stato eletto anche il nuovo direttivo composto da: Alessandro Bianchi, Amerigo Blosi, Gabriella Costa, Sandra Giorgetti, Ginevra La Russa, Fabio Lattanzio, Marta Glenda Lugano, Luca Fidia Pardini, Anna Sartiani, Leonardo Simoni e Andrea Vitello. Nel corso dell'assemblea vari i temi trattati, dalla revisione dei modelli di sviluppo, alla cura del verde e della biodiversità, alla partecipazione e all'autogoverno dei territori. Tra gli ospiti presenti Luca Mercalli, Eleonora Evi, Angelo Bonelli, Simona Bonafè, Elisa Meloni. Alla fine della giornata, è stato consegnato anche il premio per la sostenibilità intitolato ad Andrea Brogi, scomparso poco più di un anno fa: il riconoscimento è andato a Cosimo Palopoli, per la sua start- up Iuv (imballaggi edibili).

Fonte: Europa verde Toscana