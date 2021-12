Festa della Mondialità a San Miniato: donne protagoniste

Donne protagoniste per la 47edizione della Festa della Mondialità in programma a San Miniato presso l'auditorium di piazza Buonaparte per l'8 dicembre. Due donne, due ruoli diversi, ma fondamentali e che apporteranno un notevole contributo al dibattito e quindi alla riuscita della manifestazione.

Romina Gobbo nativa del Veneto è giornalista professionista, scrive per Famiglia Cristiana e per la pubblicazione Credere. La passione per il Sud del mondo e per il Medio Oriente l'ha portata spesso ad affrontare particolari esperienze di viaggio – dal Sud Sudan all’India, dall’Afghanistan alla Siria, dalla Romania al Camerun, da Israele allo Zambia, dal Libano al Kenya, dall’Etiopia al Camerun, dal Kosovo all’India -, con ampi reportage. E' una freelance; le testate di riferimento sono Avvenire, Famiglia Cristiana, Credere, Jesus, Microfinanza. E' attuale responsabile Comunicazione e membro del board di Greenaccord, onlus che si occupa di formare sui temi dell’ambiente e dell’ecologia; laureata in Scienze Politiche conseguita all’Università degli Studi di Padova, ha conseguito uno specifico diploma per inviati in aree di crisi, promosso dall’Università Tor Vergata di Roma, in collaborazione con la Fondazione “Maria Grazia Cutuli onlus”, lo Stato Maggiore della Difesa, l’Unità di Crisi della Farnesina e la Croce Rossa Italiana. Nel 2013 conseguito il diploma per il “Master di studi sull’Islam d’Europa” – Università di Padova -, con una tesi sul dialogo cristiano-islamico.

Romina Gobbo ha studiato poi l’Islam, il mondo arabo e questa passione è diventata il focus di un ciclo di trasmissioni pubblicate sul suo canale YouTube, che ha intitolato Liqa’ u-l’asdiqa’, ovvero “L’incontro degli amici". Ad Amman (Giordania) ha ricevuto una certificazione per la conoscenza della lingua araba. Romina Gobbo è anche scrittrice. Ultimo libro che è stato pubblicato in aprile 2020, si intitola “NE UCCIDE PIU’ LA LINGUA CHE IL COVID – LA GUERRA DELLE PAROLE”:, è un’analisi di come i giornali hanno raccontato la pandemia.

Partecipa alla giornata della Festa della 47esima edizione della Mondialità Shalom anche una eminente scienziata, una ricercatrice dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche: Chiara Boschi toscana di Pontedera, è Coordinatrice della Linea di Ricerca IGG-CNR “Ciclo del carbonio e interazioni geosferabiosfera”, Referente IGG-CNR per l’Area Strategica Cambiamenti Globali e cicli, Coordinatrice del Gruppo di Lavoro “Ciclo del Carbonio”, membro della Commissione per il coordinamento della partecipazione italiana all’International Ocean Discovery Program, Responsabile del Laboratorio di Isotopi Stabili-CNR di Pisa, ha fatto parte dello Studio del ciclo del carbonio e dei cicli biogeochimici degli elementi nelle diverse sfere del sistema Terra, è dentro l'area dello Studio delle dorsali oceaniche e antiche e in quello geochimico delle serpentiniti oceaniche e delle ofioliti.

Chiara Boschi studia come ridurre l'inquinamento atmosferico attraverso la cattura e l'abbattimento delle emissioni di CO2. Boschi vede una sfida cruciale nell'obiettivo Carbon Neutral che si è dato la Toscana, ovvero portare a zero entro il 2050 le emissioni di C02.

Dice la Boschi: "I temi ambientali sono un priorità assoluta se vogliamo guardare al futuro - sottolinea in proposito - e l'obiettivo è impossibile da raggiungere se non si coinvolgono i cittadini. L'aumento delle temperature ha un impatto enorme sulla vita di tutti noi e per affrontare il problema serve in primo luogo spiegarne la complessità, per poi arrivare a scelte condivise: per il potenziamento delle energie alternative, del riciclo e riuso e dell'economia circolare, mentre altre azioni fondamentali dovranno riguardare la prevenzione degli incendi e la cura del territorio".

