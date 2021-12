Giornata contro l'Aids, tanti giovani in piazza a Lucca per il test HIV

Tante persone, e soprattutto molti giovani, hanno partecipato sabato scorso (4 dicembre), in occasione della giornata mondiale contro l'Aids, alla manifestazione "Proteggersi sempre, discriminare mai", che si è svolta alla Corte dell'Angelo, luogo delle politiche giovanili del centro storico.

L'iniziativa è stata promossa dai giovani della Croce Rossa Italiana di Lucca, assieme al Comune di Lucca, l'azienda USL Toscana nord-ovest e le associazioni Ceis e LuccAut.

Grazie agli operatori dell'Asl, le persone hanno potuto sottoporsi al test, gratuito e anonimo, per l'HIV. Alla manifestazione hanno partecipato anche il sindaco Alessandro Tambellini e il suo delegato ai diritti, Daniele Bianucci.

"Un ringraziamento va ai giovani della Croce Rossa, per la loro sensibilità e il loro impegno – sottolinea Daniele Bianucci – alle associazioni per il loro supporto, e agli esperti dell'Asl per la loro professionalità. Abbiamo realizzato un'iniziativa di prevenzione, che ha voluto anche combattere le discriminazioni ancora presenti nei confronti di chi ha contratto questa infezione. L'impegno è di ripetere presto un'iniziativa analoga, scegliendo i luoghi frequentati direttamente dalle nuove generazioni".

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa