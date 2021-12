Guasto idrico a Scandicci, via Dante chiusa al traffico

Chiusura questa sera di via Dante a Scandicci, in corrispondenza con l'incrocio con piazza Marconi, a causa della rottura di un tubo della rete idrica.

Publiacqua informa i cittadini che i problemi di approvvigionamento idrico che si stanno registrando in diverse zone del Comune sono causate dal guasto, avvenuto su una delle tubazioni principali che serve il territorio. I tecnici sono già intervenuti per sezionare la rete e quindi iniziare la riparazione. Con il primo intervento, che si concluderà entro poche ore, le mancanze d’acqua saranno limitate alle sole via Dante e Piazza Marconi. La fine del lavoro di riparazione invece è previsto tra la tarda nottata e le prime ore della mattina di domani. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo problema sta creando loro.

Chiusura incrocio via Dante - piazza Marconi: deviato il traffico

Il Comando di Polizia Municipale intervenuto sul posto ha disposto la deviazione dei flussi di traffico, indirizzando chi proviene da Torregalli Bagnese a sinistra in piazza Marconi verso la direttrice via Makarenko – via Mensa Arcivescovile, e chi viene dalle Colline e da Vingone a sinistra in via De Rossi verso via Allende e viale Moro. In via Dante anche squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per intervenire con le idrovore, oltre ai tecnici di Publiacqua.