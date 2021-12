Imu Certaldo, calcolo anche online sul sito del Comune

La scadenza del saldo Imu 2021 è fissata per il 16 dicembre 2021. Il Comune di Certaldo, per assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti come previsto dalla normativa vigente, ha messo a disposizione, come avvenuto negli scorsi anni, il calcolatore online per l’Imu, con aliquote e detrazioni in vigore per l’anno 2021.

Il calcolatore è utilizzabile direttamente cliccando su https://www.comune.certaldo.fi.it/it/page/imu-scadenze-pagamento-assistenza : nella sezione è possibile trovare tutte le informazioni su aliquote, modalità di pagamento, modulistica e programma per il calcolo online degli importi dovuti.

L’ufficio Tributi è a disposizione dei contribuenti, anche telefonicamente, per assistenza al calcolo Imu. Su appuntamento o tramite richiesta da inoltrare all'indirizzo mail tributi@comune.certaldo.fi.it può inoltre fornire il conteggio del dovuto Imu e il modello di pagamento F24 compilato.

Per ulteriori dettagli e per appuntamenti, è possibile chiamare i numeri 0571 661238, 0571 661239 o 0571 661277.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa