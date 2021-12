La generosità di Volterra: dal Comune 3mila euro per una scuola in Burkina Faso

Il Comune di Volterra ha erogato un contributo di 3000 euro per il progetto “Formarsi al Futuro - Burkina Faso" attività didattica multidisciplinare che coinvolge studentesse, studenti e docenti dell’ITCG Niccolini di Volterra e dell’ITS Santucci di Pomarance in processi di cooperazione e apprendimento con l’istituto superiore del Comune di Yargo.

“Abbiamo deciso di compartecipare finanziariamente al progetto “Formarsi al Futuro - Burkina Faso” – dichiara Viola Luti, assessora all’Istruzione del Comune di Volterra – per dare continuità alle attività iniziate dalla scuola e per partecipare attivamente alla promozione del diritto allo studio e delle pari opportunità di accesso al mondo scolastico. Il nostro contributo consentirà di portare avanti i lavori per la realizzazione delle aule che permetteranno alle studentesse e agli studenti di proseguire gli studi. La cultura, che nasce dalla consapevolezza di esistere dentro un mondo caratterizzato dalla diversità e dalla varietà delle espressioni, produce il suo effetto moltiplicatore nel momento in cui diventa una forza creativa che abbatte gli ostacoli del pregiudizio, della passività e del pessimismo sociale.

Proprio per questo, - conclude Luti - una scuola che dà vita a una nuova scuola credo che rappresenti il vero messaggio dell’istruzione e dell'evolversi della civiltà”.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa