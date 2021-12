Addio all'ex partigiano Lampino, Marino Pedani lascia un vuoto a Vinci

È morto a 95 anni Marino Pedani, ex partigiano residente a Petroio di Vinci. Di lui abbiamo parlato quando la Casa della Salute di Vinci aprì le porte per la vaccinazione agli ultraottantenni. Lampino, questo il suo nome da partigiano, è scomparso nelle scorse ore.

Fino alle 14 di domani la camera ardente sarà allestita nell'abitazione di Petroio, prima che la salma venga trasferita in piazza della Pace a Sovigliana. Il giardino di Villa Righini è stato allestito per il rito civile di commemorazione alle 14.30, con il saluto delle istituzioni e dell'Anpi. La cerimonia civile si terrà vicino alla lapide che ricorda la Resistenza dei partigiani.

Marino Pedani lascia il figlio Giorgio e tanti amici che hanno appreso i ricordi della guerra di resistenza durante le tante occasioni di ritrovo.

Marino Pedani, una biografia del partigiano Lampino

Antifascista fin dall'età di sedici anni, da giovanissimo si iscrive al PCI, partecpando alla resistenza contro il regime. Dal 1943 passa alla lotta armata combattendo con la Brigata d'Assalto Garibaldi "Spartaco Lavagnini". Nel dopoguerra è eletto con il PCI nel Consiglio Comunale di Murlo, Comune nel quale ricopre la carica prima di assessore e successivamente di vice sindaco initterrottamente dal 1955 al 1970.

Nel 1970 si trasferisce a Vinci dove è esponente del mondo cooperativo. Negli ultimi anni non ha mai smesso di diffondere e trasmettere, alle generazioni più giovani, la sua testimonianza. Il libro, Come Lucciole nel grano d'estate, dove narra la sua storia di combattente, è il diario dove ripercorre le sue gesta, dall'infanzia alla lotta di Liberazione dal nazifascismo.

I commenti

Così lo ha ricordato in un post su Facebook il senatore ed ex sindaco di Vinci Dario Parrini: "Marino era un lottatore nato. In ogni fase della sua vita, lunga più di novantacinque anni, si è battuto per un mondo più giusto: partecipando alla Resistenza nelle file della Brigata Garibaldi "Spartaco Lavagnini"; come dirigente e militante politico per decenni; nell'ultima parte della sua esistenza dedicandosi con l'Anpi alla trasmissione alle generazioni più giovani della memoria e dei valori dell'antifascismo.

Non ha mai ceduto al disincanto. Di fronte alle difficoltà non si è mai dato per vinto. Non ha mai solcato le vie dell'l'indifferenza. Non ha mai perso la capacità di provare sdegno davanti alle storture sociali. Non gli è mai mancata la voglia di denunciarle e di contribuire a contrastarle.

Ho avuto il privilegio di conoscerlo bene, di poter parlare a lungo con lui tante volte e in profondità. Era facile ammirarlo, per la sua pulizia morale, il suo candore e il suo inconfondibile ardore. Era naturale volergli bene, considerarlo un modello a cui ispirarsi. Ora che è venuto a mancare cercheremo con più energia che mai di esssere all'altezza dei suoi insegnamenti. Il suo esempio ci spronerà, ci darà energia e ci farà compagnia per sempre".

Giunge anche il ricordo dell'Aned Empolese Valdelsa. "Il partigiano Lampino ci ha lasciati. Marino Pedani, da molti conosciuto proprio con questo suo nome di battaglia, è morto nella sua abitazione di Vinci. Dopo aver partecipato alla Resistenza nelle file della Brigata Garibaldi "Spartaco Lavagnini", si è sempre impegnato nella difesa dei valori dell'antifascismo e della Memoria che ha cercato di insegnare a tanti giovani incontrati nelle scuole. E' stato fino in fondo un esempio anche dal punto di vista civile. Fece infatti notizia nei mesi scorsi per essere stato il primo vaccinato nel Comune di Vinci fra gli Over 80, l'ennesima dimostrazione dei valori che lo hanno sempre guidato nella sua vita.

Il presidente, il Consiglio ed i soci della sezione Empolese-Valdelsa dell'Associazione nazionale ex deportati partecipano al dolore del figlio Giorgio e della famiglia in questo triste momento. Il nostro gonfalone sarà presente ai funerali in programma in piazza della Pace a Sovigliana domani alle 15.30"