Fiere e mercatini con la mascherina, l'ordinanza a Quarrata

Obbligo di mascherina all’aperto fino al 9 gennaio nelle aree mercatali e nei luoghi interessati da eventi

Il Sindaco Marco Mazzanti ha firmato un’ordinanza che prevede l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto in quei luoghi della città maggiormente frequentati dai cittadini, quali le zone di area mercatale e i luoghi interessati da eventi pubblici all’aperto come mercatini, fiere, mostre ed ogni altro tipo di evento pubblico. Tale obbligo rimarrà in vigore da oggi, lunedì 6 dicembre, fino a domenica 9 gennaio compresa.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa