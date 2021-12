Misericordia di Empoli, la vestizione e premiazione di Confratelli e Consorelle

Ogni anno, l’8 dicembre, ricorrenza dell’Immacolata Concezione, si tiene l’appuntamento più sentito della Misericordia di Empoli, con l’Assemblea della Fratellanza, in cui viene esposta la Relazione Morale del Governatore, si raccontano i servizi svolti nell’anno, con uno sguardo alle sfide future, si celebra il rito della Vestizione di nuovi Confratelli e nuove Consorelle. Vengono inoltre premiati i Confratelli e le Consorelle che nel corso degli anni hanno prestato servizio di carità, con riconoscimenti assegnati secondo tre categorie di merito: al servizio, alla fedeltà e alla testimonianza.

Nel 2020, a seguito delle misure di sicurezza per prevenire la diffusione del Covid-19, l’Assemblea non si è potuta svolgere in presenza; è stata così organizzata una diretta televisiva della Relazione Morale del Governatore Pier Luigi Ciari per condividere con la Fratellanza e con i cittadini, anche se a distanza, un momento di riflessione sui valori della Misericordia: l'amore per il prossimo, la solidarietà, l'accoglienza.

Quest’anno, mercoledì 8 Dicembre, in occasione del 386°anniversario dalla nascita della Misericordia di Empoli, l’evento torna in presenza, con un ricco programma di appuntamenti: si parte alle ore 9.30, nella Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani, con la Relazione Morale del Governatore e la presentazione delle attività svolte nel 2021, dando poi spazio alle premiazioni dei Confratelli e delle Consorelle e a riconoscimenti per gli operatori e i volontari dei settori dell’Arciconfraternita che nel periodo emergenziale si sono impegnati con passione e dedizione nei servizi di propria competenza e nelle attività a sostegno del territorio.

Alle ore 12.00, la Fratellanza si sposterà nella Insigne Collegiata di Empoli per celebrare il rito della Vestizione, che segna il passaggio dal periodo di “aspirantato” a quello dell’effettiva entrata nel sodalizio, diventando a tutti gli effetti un “Confratello di Misericordia”. La Vestizione si svolgerà durante la Santa Messa aperta a tutti i Confratelli e le Consorelle, ma anche a tutta la collettività, officiata dal Proposto Don Guido Engels, Correttore dell’Arciconfraternita.

Nel pomeriggio appuntamento alle ore 16.00 con il Concerto del Coro dell'Immacolata e dell'Orchestra "Il Mosaico", diretti dal Maestro Alessandro Bartolozzi nella Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani. In programma lo “Stabat Mater” di Pergolesi, musiche di Puccini, Beethoven, Cagliero, Frisina e Stella, con l’interpretazione di Thalida Fogarasi, soprano, e Ramona Peter, contralto.

Fonte: Misericordia di Empoli