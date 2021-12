Moda, l'imprenditore Marco Rossi eletto presidente FISMO Toscana

Si è tenuta venerdì 3 dicembre l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche regionali della FISMO Toscana – Federazione italiana settore moda, aderente a Confesercenti Toscana. È stato eletto presidente Marco Rossi, imprenditore di 59 anni che opera nel settore dell’abbigliamento dal 1991.

“Sono veramente onorato di questa nomina, ringrazio Confesercenti Toscana di aver creduto in me – ha affermato il neopresidente FISMO Toscana Marco Rossi -. L’inclusione e l’ascolto delle esigenze di tutti saranno alla base del mio operato, insieme alla collaborazione e alla condivisione di idee all’interno del gruppo direttivo che andremo a formare, elementi fondamentali per raggiungere insieme i nostri obiettivi”.

Durante l’assemblea sono emersi anche alcuni degli obiettivi dei prossimi quattro anni di lavoro: “Collaborare a stretto contatto ed in maniera continuativa con la struttura di Confesercenti Toscana ed i suoi funzionari, ci permetterà di avere un costante confronto con le istituzioni regionali – ha spiegato Rossi - È mia intenzione instaurare un dialogo costruttivo fin da subito con la FISMO nazionale, con un filo diretto che possa permettere il più possibile di portare all’attenzione degli organi di Governo di riferimento tutte quelle problematiche che ormai da anni opprimono il nostro lavoro e che rendono sempre più difficile la gestione dei nostri negozi”.

“Infine - conclude Rossi - voglio inoltre esprimere un ringraziamento speciale al presidente uscente Fabio Tinti per l’impegno profuso in questi anni e per l’ottimo lavoro svolto anche per la sua carica di presidente FISMO a livello nazionale”.

Fonte: Ufficio stampa