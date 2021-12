Montespertoli secondo i giovani: "Bellezza, colore e inclusione"

Sabato scorso, a Montespertoli, si è svolta il primo "Hackathon: una maratona di idee" in Sala del Consiglio, rivolto ai ragazzi dai 16 ai 26 anni.

La partecipazione è stata buona e tra una pezzo di pizza e una partita a ping pong i ragazzi hanno potuto elaborare delle proposte per la Montespertoli del futuro.

Il pomeriggio è iniziato con la visione del video, uscito qualche settimana fa, che presenta la riqualificazione del centro storico da piazza Machiavelli fino a piazzale Lotti per la partecipazione al bando per il finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed è proprio questa la sfida che è stata proposta ai ragazzi "Cosa volete nel centro storico di Montespertoli? Come ve lo immaginate e cosa secondo voi ci dovrebbe essere?"

Sono state formate due squadre, che, seguendo varie fasi di discussione, hanno potuto buttare su carta idee e proposte: "I giovani vogliono più colori. Le due squadre sono arrivate a soluzioni diverse ma al centro di entrambe c'era l'idea di avere un paese più colorato e che dia sempre un motivo per venirci" racconta il sindaco Mugnaini.

Le due squadre hanno lavorato in autonomia seguite dagli assessori Paolo Vignozzi e Daniela Di Lorenzo che avevano il compito di fare da facilitatori della discussione e ai quali hanno potuto rivolgere tutte le domande e i dubbi.

Con pennarelli, mappe e fogli i ragazzi, alla fine del tempo, hanno restituito, con una piccola presentazione, le loro proposte per vivere il centro storico e progettare piazzale Lotti e il nuovo spazio del Teatro Civico.

L'idea del Teatro Civico è diventata quindi il punto attorno al quale ruota tutto lo sviluppo del centro urbano di Montespertoli, uno sviluppo che prevede integrazione dei percorsi pedonali, un polo servizi nelle attuali scuole elementari, l'ampliamento del polo culturale e della biblioteca e una segnaletica stradale "educativa" che sappia anche raccontare la storia della nostra comunità e di chi l'ha vissuta.

"Oltre che colorata hanno chiesto servizi mirati all’inclusione di tutti e un paese a misura di chi sposta a piedi" aggiunge il Sindaco "É la prima volta che organizziamo un pomeriggio dedicato solo ai nostri giovani, uno dei nostri obiettivi è trovare il modo di coinvolgerli di più, questo è un primo passo che sarà presto riproposto" conclude.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa