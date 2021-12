Nasce la Fondazione Alberto Moretti a Carmignano, dedita all'arte contemporanea

E’ nata la Fondazione Alberto Moretti. Negli Spazi della Galleria Schema, a Carmignano, fra le opere imprescindibili del maestro – che resteranno esposte fino a mercoledì 8 dicembre – è stata inaugurata la Fondazione di Arte Contemporanea che avrà il compito di diffondere le volontà del grande carmignanese, la sua passione e il suo talento, stimolando sempre più persone ad avvicinarsi all’Arte e alla Bellezza.

Prossimo step sarà aprire al pubblico la grande casa dell’artista, cuore pulsante della sua opera creativa. Alla presenza delle più alte personalità del mondo dell’Arte toscana, del sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, e del presidente della Regione Eugenio Giani, è stato ricordato il grande Maestro, carmignanese d’origine e cittadino del mondo per vocazione, la Sua Arte, la Sua Professionalità, e la Sua grande Passione e Conoscenza

"Con questa Fondazione, Carmignano si conferma una terra di cultura – ha commentato il sindaco -, perché questa neonata va a confermare il nostro territorio quale punto di riferimento del contemporaneo e del Novecento fiorentino".

Alberto Moretti è stato un protagonista e un innovatore di arte e cultura contemporanea toscana per tutta la seconda metà del ‘900. Ha vissuto e lavorato per oltre trent’anni a Firenze, dove ha esposto e collaborato con le principali gallerie d’arte e dove ha fondato la Galleria Schema, spazio espositivo diventato famoso per la Conceptual e Minimal Art, Arte povera, Body art, happening e performance artistiche, teatrali e musicali, oltre che per l’architettura radicale.

La stessa Galleria è poi stata portata a Carmignano, vicino alla casa Moretti, col compito di essere parte espositiva del movimento culturale della Fondazione, di cui l’abitazione sarà sede.

“La Fondazione è nata a Carmignano e per Carmignano, ma lavorerà per far risuonare il suo nome nel mondo dell’Arte Contemporanea da cui proviene e a cui aspira - ha precisato il presidente Attilio Maltinti -. Ringrazio di cuore il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che con la sua presenza ha ribadito l’importanza di Carmignano all’interno della Cultura regionale. Ringrazio anche i tanti intervenuti che ci hanno aiutato a intavolare un vivo dibattito sulla mission di questa nostra creatura. Il fine è importante e abbiamo tutta l’intenzione di perseguirlo con passione”.

Visibilmente commosso l’architetto Raul Dominguez, da sempre vicino a Moretti con il quale ha condiviso tutta la parabola artistica e che adesso è l’anima della fondazione visto che ricoprire il ruolo di direttore artistico della Fondazione.

