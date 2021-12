Natale della Comunità di Sant'Egidio, come aiutare per il pranzo del 25 dicembre

Aiutare a preparare il Natale della Comunità di Sant'Egidio, raccogliendo il necessario, preparando il pranzo del 25 dicembre, partecipando alla distribuzione e ai pranzi.

Come aiutare per preparare il Natale con Sant'Egidio a Firenze:

Offrendo un po' del proprio tempo, sostenendo con generi alimentari, detersivi e detergenti, articoli per l'igiene personale e vestiario, si può andare in via della Pergola 8, giovedì e sabato dalle 17 alle 19; al Centro di aiuto di San Frediano, in via dei Serragli 117 rosso, giovedì dalle 16.30 alle 18, e sabato dalle 17 alle 19; in Corte dei Manetti 8, il mercoledì e la domenica dalle 16.30 alle 18.30. Meglio contattare prima la Comunità scrivendo a santegidio_firenze@hotmail.com o telefonando allo 055.2342712

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa