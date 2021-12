Natale ricco di eventi a Capraia e Limite

E' tutto pronto a Capraia e Limite per il periodo delle festività natalizie.

Tante le iniziative, organizzate dalla ProLoco in collaborazione con le associazioni e il patrocinio del Comune, che animeranno il territorio.



Si comincia mercoledì 8 dicembre alle ore 15 con l’inaugurazione del presepe poliscenico "Una notte a Betlemme". Il presepe, novità di quest’anno, si trova in via Dante Alighieri n° 13 a Limite sull'Arno e può essere visitato nei week end 11,12 e 18,19 dicembre dalle 14.30 alle 19.30 e dal 23 dicembre al 9 gennaio tutti i giorni sempre dalle 14.30 alle 19.30. Il presepe, completamente animato, si sviluppa su una superficie di 20 metri quadrati e comprende tutte le fasi del giorno ed è stato realizzato dal presepista Tommaso Cei con la collaborazione di Stefano e Fabrizio Martelli.



Si prosegue domenica 12 dicembre con "Natale sul Lungarno", dalle 10 alle 18 sul Lungarno dei Cantieri, Piazza Fucini, Via Maestri del lavoro e Piazza Maestri d’Ascia è in programma il mercatino di artigianato locale, stand gastronomici, animazione e giochi per bambini, cori di Natale e spettacolo finale con artisti del fuoco.



Domenica 2 gennaio è in programma "La Magia dei Magi in Castello”, dalle 11 fino alle 18, nel suggestivo borgo di Capraia Fiorentina fra caldarroste, vin brulè, polenta, animazioni e giochi medievali in attesa dell'arrivo dei Magi. Le tre piazze si animano con figuranti a tema per essere magicamente trasportati nel tempo.



Infine "La Befana arriva dall’Arno”. Il 6 gennaio alla Società Canottieri si festeggia l'inizio dell'anno remiero con la tradizionale uscita in barca. Tutti gli equipaggi e tutte le imbarcazioni sfileranno davanti alla sede in lungarno della Mollaia, rinnovando un suggestivo spettacolo. La Befana arriva dall'Arno con il Dragon Boat, porta caramelle e carbone per grandi e piccini. Appuntamento alle ore 10, a seguire l'augurio del Presidente della Canottieri ed un aperitivo per tutti i partecipanti.



Per tutto il mese di dicembre fino al 6 gennaio le luminarie, le installazioni e gli addobbi natalizi illumineranno il Comune di Capraia e Limite.



“Abbiamo pensato a queste iniziative per offrire ai cittadini occasioni di svago e per vivere il territorio. Insieme alla ProLoco e alle associazioni abbiamo cercato di promuovere eventi a tema dedicati soprattutto ai più piccoli. Un bel lavoro di squadra per un programma molto ampio che abbraccia tutto il periodo natalizio, con la volontà di dare un segnale di fiducia e ripartenza, ha commentato l’assessore alla cultura Rosanna Gallerini”.



“Siamo felici di organizzare, quest'anno, dopo il periodo difficile della pandemia, una serie di iniziative legate al Natale per vivere il periodo delle feste tutti insieme nel nostro territorio. Grazie a tutte le associazioni e i volontari che lavorano agli eventi assieme alla ProLoco e al Comune. Non resta che avvicinarsi alle feste con spirito di gioia e comunità, ha detto Edoardo Antonini, presidente della ProLoco."

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa