Pinocchio in festa, Natale passa con il trenino da San Miniato Basso

Il Natale 2021 è alle porte e San Miniato Basso si prepara a scendere per le strade con eventi per grandi e piccini. L'appuntamento è per domenica 12 dicembre con tante iniziative messe in campo da associazioni e commercianti, in prima linea durante le feste per lo shopping natalizio e la promozione del territorio.

Con "Pinocchio sotto l'Albero", a partire dalle 11.30 fino a sera, San Miniato Basso si trasformerà in un vero e proprio villaggio di Natale. La giornata di festa è stata presentata questa mattina, insieme agli organizzatori Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso, Confcommercio Provincia di Pisa, Camera di Commercio di Pisa con il sostegno della Cassa di Risparmio di Volterra, il patrocinio del Comune di San Miniato e San Miniato Promozione e la collaborazione della Misericordia di San Miniato Basso ed Etruria Eventi.

Domenica 12 un Natale itinerante illuminerà tutto il paese, tra la via Tosco-Romagnola, viale Marconi, via Ferrante Aporti e piazza Pertini. Sarà possibile raggiungere ogni area grazie al Trenino di Natale che trasporterà grandi e piccoli per le vie del paese.

Tanti appuntamenti animeranno le strade di San Miniato, tutti a ingresso gratuito e svolti nel rispetto delle norme di sicurezza: dai laboratori alla baby dance fino alla scenografica Casa di Babbo Natale, dove i bambini potranno consegnare le loro letterine, mentre per lo shopping natalizio c'è l'imbarazzo della scelta tra i negozi aperti con sorprese e offerte speciali e il mercatino dell'artigianato, oltre agli stand gastronomici dove sarà possibile fermarsi a pranzo e a cena. Nel pomeriggio divertimento e spettacolo con la sfilata canina a tema natalizio e l'accensione dell'Albero di Natale, a cura della Misericordia di San Miniato Basso.

Continua il progetto della Misericordia "Colora il tuo Natale", che da anni prevede la collaborazione delle scuole "Sacchetti" e "Buonarroti" coinvolgendo per la realizzazione degli addobbi la creatività dei piccoli studenti dell'infanzia e delle elementari. Saranno proprio le decorazioni dei bambini ad abbellire il grande albero di Natale della Misericordia che sarà allestito domenica 12 a partire dalle 14.30, con la collaborazione del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di San Miniato. Anche nello stesso pomeriggio di domenica 12 bambine e bambini, anche non frequentanti le scuole sanminiatesi, potranno continuare a decorare gli addobbi. Inoltre la Misericordia di San Miniato Basso ha creato in piazza Cuoco un piccolo villaggio degli elfi, dove bimbi e famiglie avranno la possibilità di incontrare Babbo Natale e di partecipare a diverse attività ludiche e laboratori creativi.

Una giornata ricca di tante iniziative tra cui anche il "Rigiocattolo". Il progetto, sempre targato Misericordia San Miniato Basso, è una sorta di baratto tra giochi. Le famiglie potranno trovare uno stand dedicato dove i bambini, accompagnati dai propri genitori, potranno portare dei giochi che non utilizzano più e a loro volta prenderne altri, consegnati da altri bambini. I giochi che a fine serata saranno rimasti in esposizione saranno donati alle famiglie in difficoltà.

"Dopo le difficoltà dello scorso anno siamo felici di presentare un'iniziativa che dona vivacità e vitalità al paese grazie all'impegno dei commercianti di San Miniato Basso, tra i più attivi sul territorio comunale e nell'intera zona del Cuoio" afferma il sindaco di San Miniato Simone Giglioli.

"A San Miniato Basso si respira grande entusiasmo e uno straordinario dinamismo” dichiarano Giovanni Mori e Luca Favilli, presidente Confcommercio San Miniato e responsabile territoriale Confcommercio Provincia di Pisa. “una voglia di fare che si traduce in iniziative nuove e interessanti come “Pinocchio sotto l'Albero”, che grazie al suo carattere itinerante vuole coinvolgere il maggior numero possibile di attività nelle varie zone del paese".

"Domenica dalle 11.30 alle 20, San Miniato Basso diventerà un vero e proprio villaggio di Natale" spiega il presidente del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso Pierfranco Speranza. "Per l'occasione sarà possibile raggiungere gli eventi in più aree del paese, tra la via Tosco-Romagnola, viale Marconi, via Ferrante Aporti e piazza Pertini grazie al Trenino di Natale che trasporterà gratuitamente grandi e piccoli per le vie del paese".

"Iniziative come questa dimostrano tutto l'ingegno e la voglia di fare dei commercianti, che non amano certo piangersi addosso, e il loro spirito risalta in un territorio ricco di manifestazioni e attrazioni" il commento di Vittorio Gabbanini, consulente del presidente della Regione Toscana per lo Sviluppo economico.

"Siamo felici di essere presenti e di essere coinvolti in manifestazioni di questo spessore, che dimostrano come attraverso il gioco di squadra si possono ottenere grandi risultati" afferma il presidente di San Miniato Promozione Marzio Gabbanini.

"L'amministrazione ha il dovere di sostenere queste iniziative e un tessuto commerciale che dimostra voglia e capacità di reinventarsi con eventi nuovi e stimolanti" dice la vicesindaca di San Miniato Elisa Montanelli, mentre il vicedirettore marketing della Cassa di Risparmio di Volterra Gianluca Cappelli evidenzia "l'importanza e il sostegno all'evento nell'ottica di un percorso virtuoso che vuole mettere in primo piano le esigenze delle imprese".