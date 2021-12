Nuovo anno sociale per Fidapa San Miniato, alla guida Loredana Petriccione

Sabato 4 dicembre si è tenuta la serata di apertura dell’anno sociale 2021-2022 della Fidapa Sezione San Miniato. La serata è stata accuratamente organizzata dalla nostra nuova Presidente di sezione Loredana Petriccione nella meravigliosa cornice di Villa Masini “La Selva” a Ponte a Elsa.

Durante la serata, è stato passato ufficialmente il testimone dalla Past-President Vanessa Valiani alla nuova Presidente, in carica per il biennio a venire. Ringraziamo ancora una volta Vanessa per il meraviglioso lavoro svolto nonostante il complesso periodo. Facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Loredana, che arricchirà la nostra associazione di iniziative importanti e di grande valore. Un ulteriore augurio è andato alla nostra socia Daniela Vallini, nominata Referente del Distretto Centro per la “Task Force nazionale sulla violenza” costituita dalla FIDAPA BPW Italy: una carica di prestigio e orgoglio per la nostra associazione.

La cena si è aperta sulle note di violino, tra melodie di Beethoven e Dvorak, di tre meravigliose promesse della musica: Lucrezia Ceccarelli, Chiara Bosco e Elisabetta Cordoni. Auguriamo a queste giovani e talentose donne un futuro luminoso e pieno di successi.

Siamo stati deliziati dalla meravigliosa cucina di Papaveri e Papere, una certezza in termini di sapori e professionalità.

Abbiamo avuto l’onore di ospitare, tra le autorità, la vice sindaco di San Miniato Elisa Montanelli, il vice sindaco di Santa Croce Marco Baldacci, la presidente Fidapa sezione Empoli Beatrice Taddei e la presidente Fidapa sezione Massa Cassara Marzia Grassi. Ci teniamo a ringraziare i nostri ospiti e tutti gli altri presenti per aver condiviso con noi questo momento e ci auguriamo di rivedere tutti quanti al prossimo evento.

Un sentito grazie va infine alla nostra Presidente Loredana, che ha curato l’organizzazione dell’evento nei minimi dettagli, con immensa dedizione ed energia che hanno fatto davvero la differenza.

Fonte: Fidapa San Miniato