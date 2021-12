Ortolani coraggiosi, strenna natalizia con eccellenze locali e la moda senegalese

Clienti e sostenitori degli Ortolani coraggiosi, nel pomeriggio di domenica 5 dicembre hanno partecipato alla presentazione del catalogo delle proposte natalizie che, come ogni anno, racchiudono il lavoro di un intero anno, nelle idee regalo che sintetizzano l’importanza della cura nella visione in ogni azione: dalla vocazione alla valorizzazione del territorio all’internazionalismo.

La cura, in epoca di pandemia, è diventata patrimonio comune, ma spesso con l’accezione di difesa, di sicurezza anziché di protezione, liberazione e crescita. Per gli Ortolani coraggiosi, la cura è stata ed è il valore guida, esercitato sia verso e con le persone, sia per la terra e la comunità.

La Ficeclum, dal più antico e diffuso nome di Fucecchio, è l’ormai tradizionale proposta degli Ortolani coraggiosi per celebrare, in occasione delle festività natalizie, le eccellenze enogastronomiche fucecchiesi: il vino della Fattoria Montellori, la soprassata della Macelleria Meacci, il miele allo zafferano de Le Api di Alessandra, il formaggio di Pietro Tofanelli, il caffè de I due Mori, i biscotti del panificio Bernardini, con i ceci biologici, la passata, le confetture e l’olio degli Ortolani.

Abbiamo voluto raccogliere alcune delle specialità della filiera agroalimentare fucecchiese, per rendere evidente come il nostro territorio offra grandi opportunità di lavoro e prospettiva in un’economia sostenibile, dal punto di vista ambientale, sociale e della qualità del cibo.

La cura del nostro territorio passa anche e soprattutto attraverso la coltivazione rispettosa della terra, che cresce negli anni con le tecniche biologiche adottate a Le Colmate, il podere fucecchiese dove, dopo i ceci e i carciofi, per la prima volta abbiamo messo a coltura il grano tenero. Dalla bellezza di quei campi è nato il grano che ha dato la farina con cui i cuochi della contrada di San Pierino hanno fatto un’ottima pizza che sapeva di buono, pulito e giusto.

E dallo stesso grano le gallette e i triangoli snack che sono stati gustati e apprezzati con l’aperitivo.

La cura dei valori della nostra comunità passa per la dignità del lavoro delle donne e degli uomini con qualsiasi diversità, a Fucecchio come in ogni parte del mondo. Non casualmente, abbiamo conosciuto ADUNA, un marchio di moda etica, grazie a Denise Latini, la giovane avvocata di Certaldo impegnata in politica e nel sociale, che ha voluto che, dopo la sua scomparsa, fosse costruita una scuola in Africa, realizzata in Senegal dall’associazione I bambini di Ornella, la stessa che dà sostegno a giovani donne senegalesi istruendole e formandole nella sartoria, dando loro la possibilità di esprimere pienamente la loro creatività, spezzare il ciclo della povertà e prosperare con il lavoro.

Così la nuova borsa degli Ortolani coraggiosi, in tessuto WAX, il cotone stampato tipicamente africano, è stata appositamente cucita dalle giovani donne della Cooperativa ADUNA, a Toubab Dialaw in Senegal.

Noi vogliamo sostenerle acquistando i loro prodotti, perché i loro capi raccontano le storie delle donne che li creano, come i nostri ortaggi raccontano le storie dei ragazzi e delle ragazze con disabilità che li producono, storie di grandi sofferenze che trovano il proprio riscatto nel lavoro, trasformando le difficoltà in emancipazione e libertà.

ADUNA in lingua wolof significa mondo. Il mondo che vorremmo, giusto, colorato, gioioso e solidale, che possiamo intravedere nell’incontro tra gli Ortolani coraggiosi e le sarte di Aduna. Il mondo per il quale ha vissuto e lavorato Denise Latini, che ha sempre sostenuto le sfide degli Ortolani coraggiosi, con affetto e vicinanza politica e concreta.

Dalla cooperazione tra saperi profondamente diversi, nasce l’incontro dell’aspirazione al diritto al lavoro e alla vita libera a qualsiasi latitudine, simbolicamente rappresentato da una borsa che porta tutti i prodotti tipici degli Ortolani coraggiosi nelle nostre case, con rinnovata speranza.

Si ringrazia il Consiglio della Contrada di San Pierino per l’ospitalità e il supporto continuativo che c’è stato anche quando il maltempo ha causato gravi danni alla casetta degli Ortolani, con l’organizzazione di una lotteria, in collaborazione con la Coop di San Pierino, il cui ricavato è stato consegnato durante la serata. La Contrada di San Pierino ha mostrato così un vero spirito comunitario e di condivisione per costruire diritti e fratellanza.

Informazioni di servizio: www.coopsinergica.it, fb, instagram; tel. 3291411414.