Punta finto fucile contro le auto in strada, arrestato 76enne a Prato

Ha puntato un finto fucile in mezzo a una strada di Prato, puntandolo contro le auto in transito. Un 76enne calabrese e con domicilio in un albergo di Firenze è stato bloccato dalla polizia. Quando è stato fermato, ieri prima di cena in via Vannucchi al Macrolotto, l'uomo ha dato spiegazioni improbabili minacciando la sua ex moglie. È stato arrestato per minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e procurato allarme. Per lui è giunto anche un foglio di via obbligatorio da Prato per due anni. Gli agenti erano liberi dal servizio ma uno di questi era ancora in divisa e per fermarlo hanno dovuto inseguire l'uomo.