Saverio Tommasi al Circolo Pacchi: una parola per fare la rivoluzione

Dopo l'ottimo esordio con Iacopo Melio, continua la rassegna di incontri "Libri a Pacchi" organizzata dal Circolo Pacchi di Fucecchio.

Il secondo appuntamento è per venerdì 10 dicembre, alle ore 21, con la presentazione del libro "In fondo basta una parola" di Saverio Tommasi, edito da Feltrinelli. Insieme all'autore, presenterà il libro Irene Pagliaro, consigliera comunale e del Circolo.

Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, autore di reportage in Italia e all'estero, ha da anni un enorme seguito di pubblico costruito in Rete, con oltre 500.000 follower su Facebook e 200.000 iscritti su Youtube. "In fondo basta una parola" è il suo terzo libro.



A coadiuvare la serata, la libreria Blume di Fucecchio.

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, l'accesso alla sala è consentito solo ai possessori di Green Pass. Il numero di posti è limitato a circa 30 persone, è necessaria quindi la prenotazione. Per prenotazioni ed informazioni: Marco Rossetti 3395824469, circoloarcipacchi@gmail.com



Di seguito il programma aggiornato della rassegna:

- sabato 8 gennaio ore 17:00, "Voglio solo tornare a studiare" con l'autore Marco Vassalotti, presenta Sandro Buggiani;

- sabato 22 gennaio, "Il golpe borghese", con l'autore Francesco Catastini, presenta Matteo Albanese;

- sabato 5 febbraio ore 17:00, "Estate italiana", con l'autore Sergio Nelli, presenta Mauro Giani

- sabato 19 febbraio ore 17:00, "La lingua che cambia", con l'autrice Manuela Manera, presenta Rachele Cinerari.

- sabato 5 marzo ore 17:00, "Le ragioni del dubbio", con l'autrice Vera Gheno, presenta Manuele Vannucci

