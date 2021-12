Dall'Atene antica al Teatro del Popolo, 'Lisistrata' con Amanda Sandrelli in scena a Castelfiorentino

Prosegue la stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino organizzata dalla Fondazione Teatro del Popolo con il concorso del Comune di Castelfiorentino, della Banca Cambiano 1884 s.p.a. e in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro.

Dopo gli applausi riservati nelle settimane scorse a Simone Cristicchi, il nutrito programma della stagione prevede per Giovedì 9 dicembre alle ore 21,00 “Lisistrata” con Amanda Sandrelli.

A metterla in scena Arca Azzurra e Ugo Chiti. Lo fanno rinnovando la loro più che trentennale collaborazione arricchendo il loro comune percorso attraverso gli ultimi decenni della scena teatrale italiana, con la forza, la misura, la dedizione e l’impegno che ha contraddistinto ogni loro spettacolo. Lo fanno grazie alla riscrittura del testo classico da parte di Ugo Chiti, alla sua capacità di interpretare la classicità con occhio contemporaneo nel rispetto dell’originale.

Amanda Sandrelli è una protagonista perfetta per la commedia di Aristofane, una compagna fidata, che nelle scorse due stagioni ha portato con l’Arca Azzurra la sua Mirandolina in giro per i teatri di tutta Italia, dalla Sicilia al Trentino.

Lisistrata ci guarda dal lontano 411 a.c., anno del suo debutto nel teatro di Dioniso ai piedi dell’Acropoli di Atene e scuote la testa sconsolata di fronte alle tragedie, alle miserie, ai disastri provocati da quella stupidità, arroganza, vanità, superficialità, che sono tutti sostantivi femminili, come la guerra che da questi viene immancabilmente generata, ma che sono immancabilmente attributi maschili. Lo fa attraverso un meccanismo teatrale modernissimo, una specie di farsa dove molto si ride, ma che in maniera paradossale e insieme umanissima ci fa scoprire senza falso pudore, tra sghignazzi e continui doppi sensi saporosissimi i meccanismi perversi dell’irragionevolezza umana.

Per l’accesso al teatro valgono naturalmente le vigenti normative anti Covid e in particolare il Green pass rafforzato.

Venerdì 9 dicembre ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

LISISTRATA

con Amanda Sandrelli, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Gabriele Giaffreda.

Regia di Ugo Chiti

Produzione: Arca Azzurra Teatro

da Aristofane

PREZZI

Platea e palchi 6/11 1° e 2 ° ordine € 20

Rimanenti palchi 1° - 2° ordine e 3° ordine € 18 /ridotto € 16

Biglietto futuro under 35 € 8

Loggione € 8

ORARIO BIGLIETTERIA:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

INFO:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio stampa