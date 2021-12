Al liceo Machiavelli Capponi di Firenze c'è il bagno 'neutro'. Sarà dedicato agli studenti che non si riconoscono in alcun genere e quindi si sentono più a loro agio in una toilette unisex, né maschile, né femminile. Il bagno 'neutro' troverà spazio in entrambe le sedi del liceo. La scelta è stata fatta dal preside su richiesta di alcuni studenti.

Non è la sola esperienza di questo tipo in Toscana: un bagno neutro è presente anche nel liceo artistico Bianciardi di Grosseto, mentre l'Università di Pisa ha avviato un progetto su iniziativa degli studenti di Sinistra per affinché ci sia un bagno neutro in ogni facoltà entro giugno.