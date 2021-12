Anziano trovato morto in casa a Montelupo, non rispondeva alle chiamate

Trovato morto in casa nel pomeriggio di ieri un anziano, la cui età è tra i 70 e gli 80 anni. A entrare nell'appartamento del centro di Montelupo Fiorentino i vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118. La segnalazione è scattata da alcune persone che tentavano di mettersi in contatto con l'anziano senza riuscirci. Nel primo pomeriggio l'arrivo dei vigili del fuoco dal comando di Empoli, i quali hanno permesso l'ingresso e la tragica scoperta. Non è ancora noto da quanto tempo sia deceduto. Si è trattato, secondo quanto affermato dai sanitari, di morte per cause naturali.