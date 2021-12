Campionati Toscani invernali di Dressage a Pontedera, 7 medaglie per il Centro Ippico Empolese

Sono finiti, questo fine settimana, i Campionati Toscani invernali di Dressage a Pontedera, dove gli allievi del Centro Ippico Empolese si sono distinti ed hanno portato a casa altre 7 medaglie. I cavalieri e le amazzoni che hanno contribuito ad arricchire, con le numerose medaglie, il Centro Ippico sono: Celia Gatteschi al debutto con Donna Bella medaglia di bronzo, Irene Ghinassi su OldRock Prince medaglia di bronzo, Ginevra Beconcini su Byanta al suo debutto e medaglia d’argento nella categoria debuttanti, Maddalena Romanelli su For Vanitas DC due medaglie d’oro, una nella categoria Amatori e una nella categoria Freestyle, Camilla Ghinassi per la prima volta nel rettangolo su Ascot MS medaglia d’argento categoria Freestile, Giorgia Terreni su Miss Kiss Doc Bar medaglia d’argento nella caregoria Allievi F, mentre nel Campionato a squadre abbiamo una medaglia di bronzo con Maddalena Romanelli, Ginevra Beconcini e Celia Gatteschi. Abbiamo, inoltre, due quarti posti con Alessio Ghinassi su Kubalibre Fly nella categoria Amatori e Alessia Papaleo su Heureka nella categoria Allievi F. Un ringraziamento speciale ai Tecnici Riccardo Roversi e Francesca Pieri che con la loro professionalità e dedizione hanno permesso ai propri allievi di conseguire ottimi risultati e innalzare il prestigio del Centro Ippico Empolese. Complimenti anche a Debora Lazzeretti per la preparazione delle sue allieve, un doveroso ringraziamento va alla FISE TOSCANA, al Presidente Stefano SERNI e all’instancabile Antonella NENCI per aver organizzato un super evento curato nei minimi dettagli permettendo all’intera struttura dello Scoiattolo Valdera Equitazione di ospitare solo le gare del DRESSAGE.