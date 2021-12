Cassiera reagisce al ladro che le spara, il tribunale le nega il risarcimento

Ha inveito contro il rapinatore, ha mimato il gesto di tirargli qualcosa e il ladro le ha sparato. Però il comportamento 'aggressivo' della rapinata la porta addirittura a vedersi negare il risarcimento. Una cassiera 66enne di San Giuliano Terme la sera del 29 maggio 2014 a Lucca provò a fermare un malvivente che le sparò all'addome, ferendola gravemente e costringendola a venti giorni di ospedale, più altri nei mesi successivi.

Il tribunale civile di Lucca ha respinto la richiesta di risarcimento danni (250mila euro) presentata dalla 66enne contro Penny Market, il supermarket dove lavorava. Il tribunale ha motivato la decisione col comportamento della cassiera, andato oltre il dovuto in quella rapina. La politica aziendale è di non prendere iniziative in casi del genere e quindi ciò che fece la sangiulianese fu una scelta autonoma e 'aggressiva', come riporta Il Tirreno.

"Dal tribunale di Lucca una sentenza quantomeno paradossale. Ad essere stato aggressivo non è stato il rapinatore a mano armata che le sparò, ma la cassiera di San Giuliano Terme, dipendente del supermarket di Pontetetto dov'è avvenuto il fatto, per aver inveito contro di lui. Per il giudice, è la donna ad aver provocato l'ira del malvivente a tal punto da premere il grilletto. E ora dovrà essere lei a pagare 6mila euro di spese legale alla propria azienda. Roba da matti. Nel frattempo, del rapinatore nessuna traccia, mentre la vera vittima è finita all'ospedale con 200 pallini in corpo. Inutile poi stupirsi se i cittadini chiedono, a gran voce e da tempo, una riforma della Giustizia" così la deputata della Lega Donatella Legnaioli.