Con le moto da cross nei boschi, sequestri e multe

Con le moto da enduro in un'area boschiva di Reggello. I controlli dei carabinieri forestali hanno portato alla multa per circolazione su strada senza assicurazione per uno dei 3 fermati. In zona Acqua Rossa è stato scoperto che una moto non era immatricolata ed era senza assicurazione.

L’altra moto era sprovvista di targa e il motociclista non ha mostrato il libretto di circolazione per cui è stato disposto il fermo amministrativo per tre mesi oltre alle multe.

I motociclisti erano turisti alloggiati presso strutture ricettive della zona.I sentieri eccessivamente battuti dalle moto si trasformano in canali che vanno ad annullare l’effetto di regimazione proprio del bosco. Altra finalità dei controlli è il contrasto alla eccessiva rumorosità che può disturbare gli animali del luogo.