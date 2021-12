Dalla Regione il servizio di ascolto per i caregivers

“Aiutiamo chi aiuta”. E’ questo lo slogan scelto per la campagna promozionale con cui la Regione Toscana promuove un nuovo servizio: il supporto telefonico rivolto ai caregivers familiari, cioè a coloro che si prendono cura di un proprio caro non autosufficiente o con disabilità.

Chi aiuta un proprio congiunto può infatti avere a sua volta bisogno di un aiuto, specie quando il carico assistenziale stia risultando troppo gravoso creando disagi anche gravi. Il servizio di ascolto attivato dalla Regione con il numero 055- 4385270 permette di trovare un immediato sostegno in una figura professionale, uno psicologo specializzato.

“La campagna “Aiutiamo chi aiuta” - spiega l’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli - vuol principalmente far conoscere l’esistenza di questo servizio nato da poco tempo, che potrebbe risultare molto prezioso per tante persone. Sappiamo bene, infatti, quanto, in queste situazioni di assistenza a un familiare, sia pesante il carico di cura e perciò prezioso sapere di poter avere a disposizione un esperto che possa aiutare, sostenere, indirizzare”.

Il servizio offre ascolto e supporto psicologico, ma anche informazione e orientamento sui servizi offerti dal servizio sanitario regionale e dalle associazioni del territorio che possono aiutare il caregiver a gestire e affrontare le difficoltà legate all’assistenza del proprio caro.

Il centro dispone di psicologi-psicoterapeuti professionisti appositamente formati per rispondere in maniera chiara e competente ai bisogni del caregiver aiutandolo a superare le difficoltà legate al delicato ruolo di cura.

È possibile chiamare il servizio dedicato al numero 055- 4385270, attivo dalle 9.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì, oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: ascolto.caregiver@regione.toscana.it

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa