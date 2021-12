Fotografo minacciato di morte a Porto Santo Stefano, la condanna dall'Ordine dei Giornalisti

Nei giorni scorsi, domenica 5 dicembre, il fotografo Enzo Russo è stato minacciato di morte con un bastone dall'autista di un camion, che stava trasportando alcuni mufloni dall'Isola del Giglio. A renderlo noto è l'Ordine dei giornalisti della Toscana. "Quanto avvenuto al fotografo Enzo Russo è grave, l’ennesimo episodio di minacce nei confronti di un cronista che stava svolgendo il proprio lavoro" commenta il presidente Odg Toscana Giampaolo Marchini.

Le minacce al fotografo sono avvenute a Porto Santo Stefano, dove il fotografo si sarebbe rivolto all'autista del camion, chiedendo di poter fare delle fotografie ai mufloni trasportati. Dopo aver detto di no, come spiega la nota di Odg, l'autista si è anche fermato accanto al fotografo minacciandolo di morte con un bastone. La scena è stata ripresa da una donna che era in coda con la sua auto dietro al camion. Enzo Russo ha sporto querela nei confronti dell'uomo.

"L'Ordine dei giornalisti esprime piena solidarietà ad Enzo Russo - ha aggiunto Marchini - Ci auguriamo che le forze dell’Ordine possano fare presto chiarezza su quanto avvenuto, a tutela dei giornalisti e del diritto di cronaca".

Gonews.it e tutta la XMediaGroup si uniscono all'Ordine dei Giornalisti della Toscana, esprimendo solidarietà al fotografo Enzo Russo.