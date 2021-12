Ginnastica artistica, il report del team di Fucecchio

Durante la prima giornata di gare del Campionato Nazionale di ginnastica artistica FGI Winter Edition presso la Fiera di Rimini, per la ASD Ginnastica Fucecchio:

Nella categoria LC junior 1 è scesa in campo gara sui quattro attrezzi Giorgia Gronchi. Questa volta nessuna incertezza a trave, un corpo libero pulito, belle le parallele e il volteggio tanto da farla salire sul terzo gradino del podio su oltre 50 ginnaste. Dopo la vittoria della scorsa settimana in regione si riconferma anche in campo nazionale. Siamo veramente orgogliose del suo percorso.

Per la categoria LD J2 scende in campo Amalia Alvini , reduce da un infortunio dopo l'ultima gara regionale di due settimane fa, porta a termine una buona gara su tutti gli attrezzi ma aver alleggerito il programma al corpo libero ci fa fermare a metà classifica.

Per la categoria LC senior 1 è scesa in campo gara sui quattro attrezzi Caterina Cappellini. Caterina parte da una trave incerta, porta a casa un buon corpo libero e finalmente splende su parallele e volteggio con dei punteggi importanti. Purtroppo l’incertezza iniziale ci fa fermare al 13* posto, sicure che potevamo stare più in alto. Siamo comunque orgogliose di tutto il suo percorso.

Per la categoria LB junior 2 è scesa in campo gara sui quattro attrezzi Sara Taviani. Sara svolge una gara pulita senza troppe incertezze sugli attrezzi e anzi migliora il totale rispetto all’ultima gara regionale. Sara chiude la sua gara in campo nazionale al 13* posto. Purtroppo assente Baldinotti Marta in questa categoria per motivi personali.

Nella seconda giornata di gare per la ASD Ginnastica Fucecchio:

Nella categoria LB A2 entrano in campo gara Ginevra Bagnoli, Giulia Bottiglieri e Noemi Domi. Giulia Bottiglieri gareggia bene su tutti e quattro gli attrezzi e si prende il secondo posto nazionale su 40 bambine. Molto orgogliose del tuo percorso e finalmente una medaglia importante al collo. Bagnoli Ginevra si fa prendere dall’emozione e purtroppo termina la gara con due cadute a trave, perdendo così un posto a metà classifica.

Noemi Domi Svolge una buona gara anche se imprecisa visti i pochi allenamenti svolti da ottobre ad oggi e conclude con il 16* posto. Ci rifaremo nelle prossime gare, impegnandoci come già stiamo facendo!

Per la categoria LC3 allieve 2 scendono in campo gara Bianca Alvini e Greta Seli. Bianca Alvini svolge una bellissima gara su trave parallele e corpo libero e si aggiudica il secondo posto nazionale. Molto orgogliose della tua tenacia e determinazione. Seli Greta purtroppo si classifica solo al 6* posto, complice una caduta da trave che la butta fuori dal podio.

Categoria LC Allieve 2, scende in gara Bianca Bottiglieri, svolgendo una buona gara su tutti e 4 gli attrezzi anche se l’emozione gioca ancora brutti scherzi. Nonostante tutto si classifica 3a su 23 bambine, siamo molto contente di questo risultato e puntiamo a fare ancora meglio!

Categoria LA3 Allieve A1 scende in gara la ginnasta Vittoria Giorgetti, svolge una buona gara su tutte tre gli altrezzi con qualche incertezza a trave. Si posiziona 20a su 75 ginnaste, siamo molto contente e ci impegneremo per fare ancora meglio nelle prossime gare!

Un ringraziamento ai tecnici accompagnatori Viola Gemignani, Giulia Santini, Mia Megaro, Alice Caponi.



Fonte: Asd Ginnastica Fucecchio