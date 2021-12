Lari a Natale, nel borgo si aiuta la clownterapia dell'ospedale di Pontedera

Lari conclude gli eventi organizzati per il 2021 con “ Lari a Natale “ Domenica 12 Dicembre evento organizzato da Vivi Lari con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e con la collaborazione dei Commercianti e della Misericordia di Lari.

Pensando al Natale abbiamo pensato a “ Lari a Natale “ ovvero La Magia di un Sorriso ( questo è il sottotitolo dell’evento).

Il Natale è anche un momento magico per i Bambini e quindi, abbiamo organizzato un evento il cui ricavato verrà devoluto ai Clown Dottori della Clown terapia di Pontedera, pensando anche a qui bambini che trascorreranno il natale in Ospedale.

Si tratta di un evento che si aprirà alle ore 11,00 con prodotti tipici, sempre nella mattinata dalle 11,00 alle 12,30 ci sarà animazione per i più piccoli con i Dottori Clown.

Alle 13,00 chi vorrà rimanere a pranzo potrà degustare la gastronomia Larigiana seduto comodamente sotto le logge del mercato che, visto il periodo, saranno anche riscaldate.

Alle ore 15,00 ci sarà l’esibizione del coro SpingTime sempre in Piazza Matteotti con un repertorio di canti molto animati.

Dalle 16 l’ora della Merenda, Frati, cioccolata Calda, e non potevano mancare le Castagne.

Alle 17 Un castello per le fiabe, le tre fiabe vincitrici della rassegna tornano in scena al Castello dei Vicari.

Ore 21,15 Appuntamento con il Teatro di Lari “ Sesso “ Opera allegra per tre attori e mezzo

I bambini troveranno anche la Cassetta della Posta per Babbo Natale, dove potranno imbucare la propria letterina che arriverà direttamente a Babbo Natale. Babbo Natale dopo aver letto TUTTE le letterine e valutato se tutti si meritano quanto richiesto farà avere un bel regalo anche alla letterina più bella e originale fra quelle imbucate.

Il Borgo è pronto ad accogliere grandi e piccini con negozi aperti che proporranno degustazioni e omaggi, noi come organizzatori vogliamo creare un momento adatto a tutti ma in particolare ai più piccoli e dare il nostro contributo ai Clown Dottori augurandoci di poter avere a Lari il prossimo anno anche qui bambini che quest’anno trascorreranno il Natale in Ospedale