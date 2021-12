Lastra a Signa, tanti gli appuntamenti in attesa del Natale

Sono tanti gli appuntamenti in attesa del Natale promossi dal Comune di Lastra a Signa e dalle associazioni locali che come ormai da qualche anno sono racchiusi nel cartellone dal titolo “Arriva il Natale…magia di eventi a Lastra a Signa”.

Si parte domani 8 dicembre con il Concerto vocale in onore della Madonna a cura della Misericordia di Lastra a Signa alle 21.15 presso la Chiesa di San Martino a Gangalandi mentre l’11 dicembre il Vespa Club, a partire dalle 16.30, girerà per la città con tanti Babbi Natale a portare gli auguri a tutti i cittadini.

Il 12 dicembre, dalle 9 alle 19, a Ginestra Fiorentina appuntamento con Natalando: mercato di Natale, banchi, giochi, idee natalizie e punti ristoro a cura del Ccn In Centro a Ginestra.

Il 19 dicembre sempre a Ginestra Fiorentina, dalle 9 alle 19, Nel paese di Babbo Natale: giornata dedicata ai bambini improntata sul tema del Natale, mercatini e tanta animazione a cura di Humanitas Scandicci Sezione di Ginestra.

Sempre il 19 dicembre, la mattina, a Malmantile uno speciale trenino accompagnerà Babbo Natale a portare i regali a tutti i bambini (a cura dell’Avis sezione Malmantile).

Il 20 dicembre alle 21.15 al Teatro delle Arti si terrà un Concerto di Natale a cura dell’Orchestra di archi, fiati, e Gruppi da camera del Liceo musicale Cicognini – Rodari di Prato. Il 23 dicembre alle 21 la Pro Lastra Enrico Caruso, presso la sua sede in via Diaz, organizzerà un Concerto per gli auguri di buone feste.

Anche la biblioteca comunale e il Teatro delle Arti organizzeranno eventi per bambini e famiglie durante il periodo natalizio: Le storie a sorpresa! Per bambini dai 3 ai 6 anni presso i locali della biblioteca il 14 e il 29 dicembre alle 17 e le Fiabe di Natale, le avventure di Sofia: letture e incontro con l’autrice Emerita Cretella (per bambini dai 6 ai 10 anni). Il Teatro delle Arti ha in programma, all’interno della programmazione della stagione, due spettacoli: La dolce follia venerdì 10 dicembre alle 21, uno spettacolo di teatro fra le generazioni con acrobazia aerea e clownerie e Ulisse senza terra venerdì 17 dicembre alle 21: spettacolo di teatro fra le generazioni dal testo classico dell’Odissea.

I commercianti del CCN Lastra Shopping organizzano un’iniziativa in occasione del Natale: i bambini potranno acquistare le letterine per Babbo Natale nei negozi che aderiscono all’iniziativa e imbucarle in speciali cassette postali presenti nei negozi stessi e quelle più belle saranno premiate con un regalo il 6 gennaio 2022.

Infine nel pomeriggio del 6 gennaio iniziativa dedicata all’arrivo dei Re Magi a cura della Parrocchia della Natività.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa