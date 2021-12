Match dell'Immacolata per l'Etrusca in trasferta a Borgomanero

La Patrie Etrusca San Miniato sarà in sfida domani, mercoledì 8 dicembre, sul parquet di Borgomanero in Piemonte. Il commento di Coach Marchini.

"La partita di mercoledì, anche se giochiamo contro la squadra che al momento milita ultima in classifica a 4 punti, sarà molto insidiosa. Borgomanero infatti è una squadra molto particolare, composta da ragazzi molto giovani, ma di grandissimo talento. Tra questi c'è il playmaker Boglio, un giovane di grandissima personalità e talento; Jovanovic, grande tiratore classe 2002 che in questi ultimi anni sta concretizzando la sua crescita; Alessandro Ferrari, che è un altro giovane, forse il più futuribile, ha dei mezzi veramente incredibili che sta già mostrando in questa categoria. Loro sono una squadra molto veloce che gioca una pallacanestro giovanile, quindi sempre a tutto campo con ritmi altissimi, probabilmente ritmi anche più alti dei nostri. Oltre ai tre giocatori prima menzionati, c'è anche Airaghi, che è un mezzo lungo molto concreto e dinamico, e Diouf a completare il quintetto. Anche dalla panchina escono giovani che hanno sicuramente dinamismo, qualità e atletismo.

Questa squadra due partite fa ha vinto contro Alba e domenica ha perso 101-94 a Cecina. Nonostante le due sole vittorie se l'è giocata quasi con tutti e ha sempre terminato le partite ad altissimi punteggi. Noi vogliamo ovviamente onorare la nostra posizione e il nostro percorso, quindi ci faremo trovare pronti senza assolutamente sottovalutare questo impegno che sarà tutt'altro che facile, considerando anche il turno infrasettimanale e quindi un po' di stanchezza per le partite ravvicinate."

Fonte: Etrusca San Miniato - Ufficio stampa