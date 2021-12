Mercati straordinari nelle domeniche di dicembre a Empoli

Mercati straordinari in zona stadio comunale. Dopo l’appuntamento di domenica 5 dicembre, anche per le prossime due domeniche si svolgerà un mercato straordinario. Appuntamento nelle mattina del 12 e 19 dicembre: l’orario è il consueto, come ogni giovedì, dalla mattina presto fino alle 13.30.

Previsti banchi di generi alimentari, extralimentari e produttori agricoli e opportunità di idee regalo visto il periodo natalizio, il tutto si svolgerà nel rispetto di quanto è previsto dalle normative in vigore.

Dunque l’area sportiva, da Via Bisarnella, zona ponte sull’Orme, a Via delle Olimpiadi sarà chiusa al traffico dalle prime del mattina fino al primo pomeriggio al termine della pulizia strade.

Intanto stasera, martedì 7 dicembre, è prevista un’apertura straordinaria dei negozi nel centro cittadino dalle 21.30 alle 23.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa