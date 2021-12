Natale a Montespertoli, i prossimi appuntamenti

Il Natale a Montespertoli è ufficialmente iniziato, domenica scorsa finalmente il tempo buono ha permesso ai cittadini di godere delle attività in piazza del Popolo. Il mercatino natalizio ha circondato la piazza ed ha permesso ai cittadini di acquistare qualche regalino.

Piazza del Popolo ospiterà fino al 9 gennaio la pista di pattinaggio e una giostra per bambini ed in questo mese tanti sono gli eventi che l'accompagneranno. Domani, per la Festa dell'Immacolata, sarà possibile fare merenda con le castagne calde, grazie alla presenza della Pro Loco di Montespertoli.

Sabato 11 dicembre, nel pomeriggio, sarà recuperato il mercatino natalizio di sabato scorso (annullato per maltempo) e domenica 12 dicembre invece, ci sarà il mercato settimanale (fino alle ore 15). Sempre domenica, la Nuova Filarmonica Amedeo Bassi ha organizzato il primo concerto di Natale (completamente gratuito) alla Chiesa di San Quirico in Collina, alle ore 21.15, insieme alla Corale Amedeo Bassi.

L'Amministrazione Comunale, insieme all'Associazione Commercianti ha creato un vero e proprio calendario per le attività ospitate nella casina di legno in piazza del Popolo, iniziando con le castagne calde e la Pro Loco, per domani mercoledì 8 dicembre, sabato 18 dicembre invece il gruppo Volontari insieme per Montespertoli organizzerà una merenda con vin brûlé, panettone e altre delizie, per concludere con domenica 19 dicembre con una merenda di polenta calda e il Gruppo ‘900.

Con un post su facebook ieri il Sindaco di Montespertoli ha voluto ringraziare le varie associazioni e i volontari: "Presto arriveranno anche le luminarie a rendere ancora più luminoso il nostro Natale, ma quello che lo renderà brillante è la presenza delle nostre associazioni. Tanti sono i volontari che per tutto il mese di dicembre organizzeranno momenti per stare insieme e ai quali va il ringraziamento di tutta Montespertoli. Grazie di cuore care associazioni!"

Per vedere il calendario completo sulle attività natalizie si può andare sul sito del comune di Montespertoli al seguente indirizzo: https://bit.ly/BuonNataleMontespertoli

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa