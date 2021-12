Nell'auto nasconde 3,5 kg di cocaina, arrestato all'uscita A1

I carabinieri del Norm di Montepulciano nel pomeriggio di ieri hanno arrestato un giovane albanese, domiciliato a Cesano Maderno ma residente a Chianciano Terme, con l’accusa di trasporto e detenzione di cocaina.

Il giovane è stato fermato, alla guida della sua potente Golf all’uscita del Casello di Chiusi- Chianciano Terme. La perquisizione accurata ha permesso di scoprire nell’abitacolo, precisamente al di sotto del tunnel centrale posteriore alla leva del cambio, un nascondiglio con tre grossi panetti incellofanati del peso totale di circa 3,5 kg di cocaina. Era prevista una serie di combinazioni fra i comandi della vettura che, se eseguiti con una specifica sequenza, consentivano l’apertura automatica del vano sbloccando dei magneti non facilmente individuabili ad una prima osservazione.

Lo stupefacente rinvenuto, di elevata purezza , ha un valore approssimativo di circa 400.000 euro.

Il giovane albanese è stato arrestato per trasporto e detenzione di stupefacenti e condotto nella casa circondariale di Siena in attesa di comparire davanti ai magistrati della Procura della Repubblica di Siena. I militari hanno poi avvisato i colleghi di Cesano Maderno per la perquisizione nell’abitazione dove il giovane di fatto è domiciliato assieme al fratello ed alla cognata, anch’essi però residenti nella città termale toscana. Lì sono stati trovati altri 3 kg di cocaina e 71.000 euro ritenuti provento di spaccio. La sostanza stupefacente sequestrata, se immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare oltre 700.000 euro, inondando letteralmente il territorio della Val di Chiana.