Open day per l'Istituto Comprensivo Empoli ovest

Sabato 11.12.21 l’Istituto Comprensivo Empoli ovest si apre agli alunni ed alle famiglie della città presentando la propria offerta formativa.

Anche quest’anno gli Open Day saranno a distanza per poter raggiungere più famiglie possibile tutelando la salute della stessa comunità scolastica.

Aprirà il ciclo la sc. Sec. 1° F. Busoni sabato 11.12.21 dalle ore 9:00 alle ore 12:45 con tre meet consecutivi, in cui il Dirigente e i docenti presenteranno le proprie attività e progetti alle famiglie delle quinte elementari dell’ Istituto e agli interessati.

Poi seguiranno gli incontri della scuola Primaria:

• lunedì 13.12.21 ore 17:00 – 19:00 scuola Dante Alighieri di Marcignana e Carlo Rovini di cascine;

• martedì 14.12.21 ore 17:00 – 19:00 scuola G. Pascoli Corniola

• mercoledì 15.12.21 ore 16:15 – 18:15 scuola Michelangelo; ore 17:00 – 19:00 scuola Baccio da Montelupo; scuola F. Busoni di Pozzale; Galileo Galilei di Avane; Lorenzoni di Ponteaelsa.

Infine quelli della scuola dell’Infanzia:

• Valgardena 10.01.22 ore 17:15 – 19:15;

• Fontanella 11.01.22 ore 17:15 – 19:15

• Avane 12.01.22 ore 17:15 – 19:15

• Rodari 13.01.22 ore 17:15 – 19:15

• Pagnana 14.01.22 ore 17:15 – 19:15

• Monterappoli 17.01.22.ore 17:15 – 19:15

• Pier della Francesca 18.01.22 ore 17:15 – 19:15 ;

• Pianezzoli 21.01.22 ore 17:15 – 19:15

Concluderà il ciclo degli Open Day la sc. Sec. Di 1° sabato 15.01.2022 dalle 9:00 alle 12:45 con ulteriori tre meet in cui i genitori avranno più spazio per domande e quesiti.

Particolare attenzione è stata dedicata alle attività di continuità con la scuola Primaria già iniziate nel mese di Novembre attraverso collegamenti a distanza sulla piattaforma g-suite.

Da anni l’Offerta formativa della scuola sec. 1° F. Busoni si è strutturata tenendo conto delle attitudini e delle passioni di ogni singolo ragazzo, facendo propria l’idea gardneriana delle intelligenze multiple.

“Ogni essere umano, diceva Gardner, presenta una combinazione di intelligenze unica. E’ questo la principale sfida educativa.” Per questo il potenziamento curricolare è vario e ricco di opportunità dalla musica con il progetto triennale alle lingue straniere con le certificazioni, l’eTwinning e l’Erasmus Plus, dalla robotica educativa e il pensiero computazionale al saper scientifico dei laboratori LSS, dai circoli di lettura al giornalino scolastico.

E per chi non trova spazi adeguati nel potenziamento la sc. F. Busoni offre una serie di progetti e azioni interdisciplinari e trasversali. Si tratta dei progetti di cooperazione tra pari finalizzati al costruire in ogni singola classe un clima di benessere condiviso, fondato sulla comunicazione efficace, l’ascolto, l’empatia il rispetto e la responsabilità. A poco a poco l’alunno imparerà a prendere coscienza di sé degli altri e del mondo circostante attraverso l’educazione emotiva per le classi 1°, la peer education all’aria aperta per le 2° e le attività motorie non competitive per le classi 2° e 3°. Per ulteriori informazioni scrivere una mail a segreteria@istitutocomprensivoempoliovest.edu.it alla cortese attenzione della prof.ssa Cristina Nassi