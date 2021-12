Patrick Zaki sarà scarcerato. Giani: "Lo aspetto in Toscana"

In carcere dal febbraio 2020, oggi martedì 7 dicembre 2021, arriva la notizia che Patrick Zaki sarà libero. Lo studente egiziano dell'Università di Bologna era detenuto da 22 mesi in Egitto. Al momento non c'è ancora sentenza di assoluzione, le accuse tra cui "diffusione di notizie false" restano nonostante la scarcerazione e lo studente dovrà tornare per un'udienza in programma nel febbraio prossimo. Per Zaki, durante i mesi di detenzione, è stata forte la mobilitazione da parte della società civile. In Toscana sono molti i Comuni che hanno conferito al giovane la cittadinanza onoraria.

Giani: "Sono felice, ora lo aspetto in Toscana"

"Finalmente Patrick Zaki sarà scarcerato. Anche se ancora non c'è la sentenza di assoluzione, questa è davvero una bella notizia". Così il presidente della Regione Eugenio Giani ha accolto la notizia della scarcerazione dello studente egiziano."E' un primo passo importante - commenta il presidente - a cui speriamo possa seguire presto l'assoluzione completa nel processo fissato per il prossimo febbraio. Durante la lunga detenzione anche la Toscana si è mobilitata, insieme a tante persone ed istituzioni, unendosi agli sforzi della diplomazia e alla richiesta corale per ottenere la sua liberazione. Lo ha fatto seguendo la sua vocazione di paladina della libertà e dei diritti umani e continuerà a farlo, senza abbassare la guardia, fino al traguardo definitivo del processo. Mi auguro di poter accogliere presto Patrick, da libero cittadino, in Toscana e lo invito fin da ora a Firenze per condividere con lui i valori della pace, della libertà e della giustizia che sono alla base della nostra vita civile".