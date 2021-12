Premio letterario Firenze Capitale d'Europa al romanzo di Paolo Tinghi

Nella splendida cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio (nel pomeriggio di sabato 4 dicembre) si è svolta la cerimonia di premiazione della XXIV edizione del Premio Letterario “Firenze Capitale d’Europa”.

Si tratta di un premio importante al quale concorrono autori ed editori da tutta Italia ed è organizzato per conto dell’ACSI Italia dal Comitato Provinciale di Lucca che ha sede a Viareggio.

Per la sezione Narrativa Edita è risultato vincitore il romanzo intitolato NOVEL IN PROGRESS di cui è autore Paolo Tinghi e che è stato pubblicato per i tipi di Pezzini Editore in Viareggio nel giugno 2021.

Novel in Progress è una storia d’amore vissuta nell’attualità e ha come scenario di riferimento la città di Londra. I protagonisti sono Mary e David: lei medico in attività, scozzese ha più di cinquant’anni, lui professore in pensione, italiano ne ha più di sessanta. Vivono un amore giovane, appena nato, ma che non riesce a trovare posto nel loro futuro.

La motivazione della giuria giustifica l’assegnazione del premio ponendo l’attenzione “sull’originalità della struttura e del contenuto, che ne rendono particolarmente interessante la lettura … i protagonisti sono solo: un uomo, una donna e una città (Londra), che costituiscono il tessuto di tutto il romanzo, sufficiente però a coinvolgere intimamente il lettore attraverso immagini ed eventi carichi di significato”

Paolo Tinghi è originario di San Miniato, dove da lunghi anni esercita la professione di architetto e dove ancora risiede, ma è anche Viareggino di adozione, perché per molto tempo ha vissuto a Viareggio e ancora oggi frequenta questa città dove abitano figli e nipoti.

Dal punto di vista letterario, aveva già pubblicato altri libri, in prevalenza saggi o raccolte di articoli. Questo romanzo invece rappresenta in assoluto la sua opera prima di narrativa.

Anche per questo motivo il primo premio nel “Firenze Capitale d’Europa”, praticamente al suo esordio in questo ambito, rappresenta il giusto riconoscimento dell’indiscusso valore dell’opera.

L’editore Pezzini, da lunghi anni presente sul territorio versiliese, con la pubblicazione del romanzo ha creduto in questo autore, che, anche se non più giovane come persona, era di fatto alla sua prima esperienza nel campo della narrativa e per questo bisogna rendergli il giusto merito.

Di certo la produzione letteraria e la collaborazione tra autore e editore, visti i buoni risultati, non si fermeranno qui e quindi possiamo rimanere in attesa di nuove pubblicazioni e possibilmente di nuovi successi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa