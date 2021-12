Presepe artistico animato, a Limite effetti speciali degni di Betlemme

E' tutto pronto a Capraia e Limite per il presepe artistico animato poliscenico " Una notte a Betlemme".

Voluto dalla Pro Loco e dal Comune e inserito nel circuito regionale "Terre di Presepi", sarà inaugurato mercoledì 8 dicembre alle ore 15 e si trova in via Dante numero 13 a Limite sull'Arno; sarà aperto dalle 14,30 alle 19,30 nei giorni 11,12, 18,19 dicembre e tutti i pomeriggi alla stessa ora dal 23 dicembre al 9 gennaio 2022.

Il presepe, completamente animato, si sviluppa su una superficie di 20 metri quadrati, si ricollega ad un contesto arabo e comprende tutte le fasi del giorno: alba, giorno, tramonto e buio dopo il tramonto. Prima della notte, si vedrà all'orizzonte un passaggio di nuvole che porterà un temporale con fulmini, tuoni, lampi e pioggia, e, passata la tempesta, alle prime luci dell'alba si sentirà piangere il bambino nella stalla e si udiranno i suoni dei vari animali: bue e asino con Giuseppe e Maria e i re magi animati ad adorare il piccolo Gesù. A mano a mano che la luce del giorno aumenterà, anche i vari mestieri (macellaio, fruttivendolo,venditore di stoffe ecc) inizieranno ad animarsi con i rispettivi movimenti.

"Per me il presepe è un lavoro di tanti anni di passione. Ho iniziato a 8 anni a fare il presepio in casa, sempre più elaborato di anno in anno, migliorandomi e aggiungendo cose nuove. Ho la fortuna di avere due amici collaboratori che mi aiutano nel montaggio e nella realizzazione scenografica, mentre io mi occupo più della parte elettrica, informatica e della programmazione degli effetti speciali Siamo un team molto unito ed i miei collaboratori sono Stefano e Fabrizio Martelli, presepisti anche loro", commenta Tommaso Cei, responsabile del presepio.

"Siamo felici e onorati di poter regalare alla comunità di Capraia e Limite, per il Natale 2021, un presepe di alto livello, frutto di ingegno, impegno, capacità artigianali e tecniche. Come Pro Loco, ci siamo mossi ad ottobre per individuare uno spazio consono all'installazione e lo abbiamo trovato grazie alla disponibilità di Franco Carmignani, che ringrazio pubblicamente, così come ringrazio Tommaso Cei e i suoi collaboratori. Le Feste 2021 porteranno dunque una novità di rilievo, che aiuterà tutti a respirare meglio il clima del Natale di cui vi è molto bisogno. Invito tutta la nostra comunità a visitare il presepe", afferma Edoardo Antonini, presidente della Pro Loco.

Fonte: Pro Loco Capraia e Limite