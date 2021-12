Porta a porta unificato a Marcialla, uniti i due comuni di confine

L’estensione del servizio 'porta a porta', che nel territorio di Barberino Tavarnelle sarà introdotta in forma integrale dal 14 febbraio 2022, supera i confini amministrativi grazie a una nuova forma di collaborazione con l'amministrazione comunale 'vicina di casa', il Comune di Certaldo.

Il percorso informativo e di contattazione delle famiglie, avviato da alcune settimane, andrà a favore dell’intera frazione di Marcialla, località di confine tra Barberino Tavarnelle e Certaldo. L’attivazione del nuovo sistema di raccolta rifiuti interesserà concretamente tutti i marciallini, a prescindere dal territorio comunale di residenza.

Lo stesso sistema di raccolta dei rifiuti sarà infatti adottato sia per coloro che abitano nel comune di Barberino Tavarnelle sia per i residenti nell’area della frazione che afferisce al Comune di Certaldo. Un’operazione volta ad attivare il servizio di 'porta a porta' sul territorio di Marcialla, considerato sotto il profilo della raccolta dei rifiuti, unitario e omogeneo.

L’introduzione del servizio nasce da una precisa volontà politica di condivisione delle esigenze dei cittadini messa in atto dai Comuni di Barberino Tavarnelle e Certaldo.

“La necessità di condividere un piano di attivazione della nuova modalità di conferimento dei rifiuti per la frazione di Marcialla scaturisce da un impegno e da un obiettivo che vede le amministrazioni comunali di Barberino Tavarnelle e Certaldo ancora una volta pienamente concordi – dichiarano i sindaci David Baroncelli e Giacomo Cucini - portiamo avanti, anche in favore di altre zone dei nostri territori, politiche di area che ci permettono di coltivare visioni e prospettive unitarie, tese ad innalzare e migliorare le prestazioni ambientali dei nostri territori.

Crediamo e investiamo insieme sul 'porta a porta' ritenendo che tale servizio possa rivelarsi lo strumento migliore, in grado di garantire una maggiore quantità e soprattutto una migliore qualità dei rifiuti prodotti, in linea con il modello del rifiuto zero cui tendiamo, che fa leva sull’efficacia del porta a porta”.

L’attività di contattazione di tutti i residenti, effettuata casa per casa dagli operatori Alia, farà tappa nei prossimi giorni anche a Marcialla con l’obiettivo di fornire le informazioni e gli strumenti necessari alla partenza del nuovo servizio. La consegna a domicilio, frazione per frazione, dei bidoncini e dell’intero kit necessario a differenziare correttamente è in corso da settimane e andrà avanti fino a gennaio.

Il passaggio a domicilio degli operatori Alia è finalizzato a conoscere e verificare direttamente le particolari esigenze dei cittadini. Con l’incontro online, in streaming dalle pagine Facebook del Comune e del sindaco David Baroncelli, si è concluso il ciclo di assemblee in presenza nelle frazioni nel corso delle quali il sindaco e i tecnici Alia hanno illustrato le novità e gli obiettivi dell’ampliamento del porta a porta.

“Ognuno di noi può e deve fare la propria parte – concludono i sindaci - per rendere il Chianti e la Valdelsa un luogo ancora più vivibile e sostenibile che valorizza bellezza, risorse paesaggistiche, capacità di accoglienza e qualità dei servizi”.

Saranno raccolte al domicilio dei cittadini le seguenti categorie di rifiuti, utilizzando gli appositi contenitori di cui è iniziata la distribuzione: imballaggi e contenitori (in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo), carta e cartone, residuo non differenziabile, organico. Solo il vetro verrà conferito nelle apposite campane stradali.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino